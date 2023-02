Winstsprong bij Engie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Engie

(ABM FN-Dow Jones) Engie heeft in 2022 een hogere winst geboekt en de autonome omzet met meer dan de helft zien toenemen. Dit bleek dinsdag uit de jaarcijfers van het Franse energiebedrijf. De omzet steeg in 2022 autonoom met 60,4 procent tot 93,9 miljard euro. Het Franse energiebedrijf boekte dankzij deze stijging een EBITDA van 13,7 miljard euro, vergeleken met 10,6 miljard euro een jaar eerder, terwijl de EBIT 9,0 miljard euro bedroeg. In 2021 was de EBIT nog 6,1 miljard euro. Engie stelt een dividend voor van 1,40 euro per aandeel. Het bedrijf wist bovendien de schulden te verlagen met 1,3 miljard euro tot 24,1 miljard euro. Outlook Het bedrijf gaf dinsdag een outlook af voor 2023 tot en met 2025. Voor dit jaar mikt Engie op een EBIT, exclusief kernenergie, van 6,6 tot 7,6 miljard euro. In 2024 moet dit resultaat uitkomen tussen de 7,2 en 8,2 miljard euro en in 2025 tussen de 7,5 en 8,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

