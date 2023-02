Licht lagere opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het rood. Maandag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,3 procent lager op 762,63 punten.

Beleggers zullen dinsdag bij opening van de beurzen een stapje terug doen, vanwege zorgen over de renteverwachtingen en de impact daarvan op de economische groei.

De markt verwacht inmiddels dat de Federal Reserve de rentes verder moet verhogen dan enkele weken geleden nog werd voorzien. "Een hogere rente gedurende langere tijd is negatief voor de consumentenbestedingen, bedrijfsinvesteringen en bedrijfswinsten", aldus hoofdeconoom Torsten Slok van Apollo Global Management.

"Het scenario waarin de rentes stijgen, maar de economie blijft doorgroeien, zorgt voor verdeeldheid onder beleggers over wat dit gaat betekenen voor de beurs", aldus valutaspecialist Matthew Weller van Forex.com en City Index. Optimisme over een veerkrachtige economie verklaart mogelijk de recente outperformance van techaandelen en andere groeiaandelen ondanks de aanhoudende stijging van de rentes.

Slok denkt dat een zogenoemd no landing-scenario, waarin de economie blijft doorgroeien, "slecht nieuws" is voor de aandelenmarkten, vooral voor aandelen die gevoelig zijn voor de hogere rentes. "Het vertraagt alleen maar een harde landing", zo waarschuwt Slok.

"Verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank liggen weer op tafel", zei Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen, na de beter dan verwachte Amerikaanse economische data van vorige week. "Spiegelbeeld van dit plaatje is aanhoudende inflatiedruk. De steeds maar hogere prijzen brokkelen weliswaar af, maar in de dienstensector in onvoldoende mate. Wat impliceert dat het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, op scherp zal blijven staan", waarschuwde Aben.

De markt kijkt daarom al uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve op woensdag en de inflatiecijfers op vrijdag.

De maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie noteerde maandagavond 1,0 procent hoger op 77,13 dollar. Een vat Brent voor april kostte 1,1 procent meer op 83,90 dollar. Er was optimisme onder handelaren over de vraag naar ruwe olie uit China. Marktvolgers rekenen erop dat de heropening van de Chinese economie de vraag naar ruwe olie verder zal aanjagen.

Daar staan echter ook zaken tegenover die de olieprijs juist drukken. De Verenigde Staten zeiden vorige week dat ze 26 miljoen vaten uit hun strategische reserves op de markt zullen brengen. En als de Federal Reserve de rente blijft verhogen, zoals nu in de markt wordt verwacht, zal ook de dollar sterk blijven, wat doorgaans de olieprijs drukt.

In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs circa 1,3 procent lager op 76,40 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0669. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0686 op de borden. Rabobank zag het sentiment rond de dollar wat verbeteren in februari na enkele sterke macrocijfers uit de VS. Volgens de bank is er meer ruimte voor de dollar om te stijgen.

Economen van de bank stelden dat de robuuste cijfers die deze maand verschenen over de arbeidsmarkt, inflatie en detailhandelsverkopen, het moeilijk maken om de waarschuwingen van de Fed over een langere periode van hogere rentes, nog langer te negeren.

Bedrijfsnieuws

Pharming Group heeft de start van de behandeling van de eerste patiënt in een pediatrische klinische studie met leniolisib gemeld.

Acomo heeft in 2022 de omzet en winst zien aantrekken tot recordniveaus, terwijl de schulden significant werden teruggebracht. Specerijen en Noten, het meest winstgevende segment, noteerde het op één na succesvolste jaar in de geschiedenis van de divisie. De activiteiten aan het begin van 2023 waren in lijn met het vorige jaar, aldus Acomo, dat ook een recorddividend aankondigde.

Morgan Stanley heeft het koersdoel voor NN Group verlaagd van 53,80 naar 50,60 euro, maar handhaafde het Overwogen advies.

Slotstanden Wall Street

Wall Street was maandag gesloten in verband met de viering van President's Day. De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag nog 0,3 procent lager op 4.079,09 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 33.826,69 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 11.787,27 punten.