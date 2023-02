Morgan Stanley verlaagt koersdoel NN (Overwogen) met 6% Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor NN Group verlaagd van 53,80 naar 50,60 euro, maar handhaafde het Overwogen advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank. De bank verlaagde de taxaties voor het operationeel resultaat voor 2023 tot en met 2025 met respectievelijk 6,5, 5,0 en 3,6 procent op basis van lagere verwachtingen voor de inkomsten uit Japanse levensverzekeringen en de Europese verzekeringstak. Na de beleggersdag heeft de koers van het aandeel NN ruim 12 lager gepresteerd dan het sectorgemiddelde door een lagere teruggave aan de aandeelhouders en een grotere volatiliteit in de kapitaalstructuur door onzekerheden in de hypotheekmarkt en lagere vastgoedwaarderingen. Morgan Stanley stelde in het rapport dat NN een aantrekkelijk rendement biedt van 9,4 procent, ondanks lagere aandeleninkopen. Op basis van de kapitaaldoelstellingen voor dit jaar tot en met 2025 ziet de zakenbank een rendement op de kasstroom die één van de hoogste in de sector is. Voor 2023 en 2024 gaat de bank op basis hiervan uit van een rendement voor de aandeelhouders van 9,4 en 10,0 procent. Het aandeel NN sloot maandag op 39,92 euro. Bron: ABM Financial News

