Meevallende omzetgroei voor Worldline

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Worldline heeft in 2022 de resultaten zien oplopen en de schuld aanzienlijk weten te verkleinen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Franse concurrent van de Amsterdamse betaalspecialist Adyen. De omzet steeg afgelopen jaar met 10,7 procent autonoom naar 4,36 miljard euro. Dat is meer dan de 8 tot 10 procent groei die het betaalbedrijf had voorzien. Het bedrijf kon verder een marge van 26,0 procent in de boeken bijschrijven tegen 24,8 procent over 2021. Het nettoresultaat uit voortgezette activiteiten steeg van 191 miljoen naar 211 miljoen euro en de vrije kasstroom steeg op jaarbasis zelfs met 25,5 procent naar 520 miljoen euro. De nettoschuldpositie werd verkleind naar 2,2 miljard euro. Eind 2021 stond deze nog op ruim 3,1 miljard euro. Met de huidige stand zit de onderneming nu op een schuldratio van 1,9. Outlook Voor 2023 mikt Worldline opnieuw op een autonome omzetgroei van 8 tot 10 procent. De marge moet met 100 basispunten omhoog. Bron: ABM Financial News

