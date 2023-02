Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een iets lagere opening tegemoet.

IG Markets voorziet een openingsverlies van 13 punten voor de Duitse DAX, een min van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De volumes waren maandag laag, omdat de Amerikaanse beurzen de deuren gesloten hielden vanwege de viering van President's Day, en het ontbrak aan richting.

"Verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank liggen weer op tafel", zei Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen, na de beter dan verwachte Amerikaanse economische data van vorige week. "Spiegelbeeld van dit plaatje is aanhoudende inflatiedruk. De steeds maar hogere prijzen brokkelen weliswaar af, maar in de dienstensector in onvoldoende mate. Wat impliceert dat het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, op scherp zal blijven staan", waarschuwde Aben.

De markt kijkt daarom al uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve op woensdag en de inflatiecijfers op vrijdag.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in januari op maandbasis zijn gedaald met 1,0 procent. Op jaarbasis liepen de producentenprijzen met 17,8 procent op. Dit is echter wel minder dan in de voorgaande maanden. In december stegen de prijzen nog met 21,6 procent en in november met 28,2 procent.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in februari verder verbeterd. De index verbeterde van -20,7 in januari naar -19,0 deze maand. Daarmee zit de vertrouwensindex nog wel altijd ruim onder het langjarige gemiddelde.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam won Philips met 1,8 procent. ASMI verloor 1,4 procent, ASML daalde 1,1 procent en Besi eindigde 0,1 procent lager. Woensdag opent Besi de boeken.

In Parijs steeg Eurofins Scientific 2,0 procent. Unibail-Rodamco-Westfield was met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler.

In Frankfurt won BASF 1,9 procent en Daimler Truck steeg 1,4 procent, terwijl Volkswagen 1,2 procent hoger noteerde. Airbus daalde 2,0 procent.

Euro STOXX 50 4.271,18 (-0,1%)

STOXX Europe 600 464,64 (+0,1%)

DAX 15.477,55 (0,0%)

CAC 40 7.335,61 (-0,2%)

FTSE 100 8.014,31 (+0,1%)

SMI 11.266,68 (+0,1%)

AEX 762,63 (-0,3%)

BEL 20 3.927,08 (+0,2%)

FTSE MIB 27.597,01 (-0,6%)

IBEX 35 9.281,30 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het rood.

De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door hernieuwde rentevrees, na commentaar van diverse Fed-leden. James Bullard van de St. Louis Fed zei donderdag dat de Fed de rente met nog eens 75 basispunten moet verhogen.



Woensdagavond volgen de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed en vrijdag staat er een belangrijk inflatiecijfer op de agenda. Dit kan helpen wat meer duidelijkheid te verschaffen over het monetaire beleid van de Fed.

CMC Markets merkte op dat Wall Street het jaar sterk is begonnen, maar dat het momentum inmiddels onder druk staat.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS twee cijfers geagendeerd. Eerst verschijnt de samengestelde inkoopmanagersindex, gevolgd door de bestaande woningverkopen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Home Depot, Walmart en eBay komen dinsdag met kwartaalcijfers. Woensdag volgen Moderna, Beyond Meat en Nvidia, gevolgd door Nikola op donderdag. Toch is het zwaartepunt van het Amerikaanse cijferseizoen inmiddels achter de rug.

S&P 500 index 4.079,09 (slot 17/02)

Dow Jones index 33.826,69 (slot 17/02)

Nasdaq Composite 11.787,27 (slot 17/02)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag met name lager.

Nikkei 225 27.477,76 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.292,51 (+0,1%)

Hang Seng 20.540,92 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0669. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0686 op de borden.

USD/JPY Yen 134,38

EUR/USD Euro 1,0669

EUR/JPY Yen 143,37

MACRO-AGENDA:

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Februari (Dld)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Februari (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Worldline - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Home Depot - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 eBay - Cijfers vierde kwartaal (VS)