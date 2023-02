Olieprijs procent hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie steeg maandag met circa een procent. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie noteerde maandagavond 1,0 procent hoger op 77,13 dollar. Een vat Brent voor april kostte 1,1 procent meer op 83,90 dollar. Er was optimisme onder handelaren over de vraag naar ruwe olie uit China. Marktvolgers rekenen erop dat de heropening van de Chinese economie de vraag naar ruwe olie verder zal aanjagen. Daar staan echter ook zaken tegenover die de olieprijs juist drukken. De Verenigde Staten zeiden vorige week dat ze 26 miljoen vaten uit hun strategische reserves op de markt zullen brengen. En als de Federal Reserve de rente blijft verhogen, zoals nu in de markt wordt verwacht, zal ook de dollar sterk blijven, wat doorgaans de olieprijs drukt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.