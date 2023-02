Philips koploper in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met verlies gesloten, terwijl Wall Street de deuren gesloten hield.



De AEX index daalde 0,3 procent tot 762,63 punten, terwijl de AMX een winst van 0,1 procent liet optekenen.

"In de afgelopen weken heeft de Nederlandse beurs zijn stijgende trend weten voort te zetten. Het patroon van hogere toppen en bodems signaleert aanhoudende vraag onder beleggers. Wel lijkt de kracht van deze stijging wat af te nemen en zien we het momentum wegzakken", zei marktanalist Justin Blekemolen van Lynx.

"Feit blijft dat de stijgende trend nog intact is, maar toch moeten beleggers voorlopig rekening houden met wat afkoeling", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in januari op maandbasis zijn gedaald met 1,0 procent. Op jaarbasis liepen de producentenprijzen met 17,8 procent op, maar dat is wel minder dan 21,6 procent in december. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in februari verder verbeterd. De index steeg van -20,7 in januari naar -19,0 deze maand, maar blijft daarmee ruimschoots onder het langjarige gemiddelde.

De euro/dollar noteerde op 1,0686. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0686 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0694 op de borden.

Olie noteerde maandag 0,2 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 10 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Philips met een koerswinst van 1,8 procent. Heineken steeg 1,1 procent, terwijl DSM 1,2 procent hoger noteerde.

Unibail-Rodamco-Westfield was met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler. ASMI verloor 1,4 procent, ASML daalde 1,1 procent en Besi noteerde 0,1 procent lager. Woensdag opent Besi de boeken.

In de AMX won Fugro 4,0 procent. Fugro tekende een intentieverklaring voor het optimaliseren en uitvoeren van een offshore windproject aan de oostkust van de Verenigde Staten. Een "significante" opdracht, aldus de bodemonderzoeker. "We verwachten dat dit een aardig groot project is, gezien Fugro er een persbericht voor uitstuurde in plaats van een nieuwsbericht", aldus analist Quirijn Mulder van ING, die uitgaat van een opdracht ter waarde van meer dan 40 miljoen euro.

Vopak steeg 2,6 procent, terwijl Air France-KLM 3,7 procent daalde.

In de AScX reageerden beleggers op het bericht dat B&S Group de jaarcijfers, die gepland stonden voort 27 februari, uitstelde. De CEO en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen hebben per direct hun functie neergelegd. B&S merkte maandag ook op dat in het vierde kwartaal de marge onder druk stond door de "meer uitdagende marktomstandigheden", maar dat de omzet zich ontwikkelde zoals voorzien. Ook moest B&S miljoenen meer opzij zetten voor dubieuze debiteuren. "Uitgaande van de geprognosticeerde omzet in 2022, leiden deze zaken ertoe dat de EBITDA-marge voor 2022 wordt herzien van 5,0 naar 4,2 tot 4,5 procent." Het aandeel duikelde 15,0 procent.

Slotstanden Wall Street

Wall Street was maandag gesloten vanwege President's Day.

De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,3 procent lager op 4.079,09 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 33.826,69 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 11.787,27 punten.