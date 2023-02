Shell rondt overname Nature Energy af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell Petroleum, een volledige dochteronderneming van Shell, heeft de overname van Nature Energy Biogas afgerond. Dit meldde de energiereus maandag nabeurs. Shell Petroleum betaalde 1,9 miljard euro voor het Deense bedrijf. Eind november 2022 kondigde Shell de overname van de duurzame aardgasproducent aan. Nature Energy zal in eerste instantie onder de eigen merknaam blijven opereren. Bron: ABM Financial News

