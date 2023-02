Wall Street maandag gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen houden maandag de deuren gesloten vanwege de viering van President's Day. De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door hernieuwde rentevrees, na commentaar van diverse Fed-leden. James Bullard van de St. Louis Fed zei donderdag dat de Fed de rente met nog eens 75 basispunten moet verhogen.



Woensdagavond volgen de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed en vrijdag staat er een belangrijk inflatiecijfer op de agenda. Dit kan helpen wat meer duidelijkheid te verschaffen over het monetaire beleid van de Fed. CMC Markets merkte op dat Wall Street het jaar sterk is begonnen, maar dat het momentum inmiddels onder druk staat. De euro/dollar noteerde op 1,0676. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0686 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0694 op de borden. Olie werd maandag een procent duurder. Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS twee cijfers geagendeerd. Eerst verschijnt de samengestelde inkoopmanagersindex, gevolgd door de bestaande woningverkopen later op de dag. Bedrijfsnieuws Home Depot, Walmart en eBay komen dinsdag met kwartaalcijfers. Woensdag volgen Moderna, Beyond Meat en Nvidia, gevolgd door Nikola op donderdag. Toch is het zwaartepunt van het Amerikaanse cijferseizoen inmiddels achter de rug. Slotstanden Wall Street De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,3 procent lager op 4.079,09 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 33.826,69 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 11.787,27 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.