'Zwak kwartaal verwacht bij Besi'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal vermoedelijk een flink lagere omzet behaald, maar omdat hiervoor al is gewaarschuwd zal vooral veel aandacht uitgaan naar de nieuwe outlook. Bij de vorige kwartaalupdate waarschuwde de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie namelijk al voor een flinke vertraging. Besi gaf aan voor het vierde kwartaal te rekenen op een omzetdaling van 15 tot 25 procent, als gevolg van "seizoenseffecten en zwakke marktomstandigheden". Besi mikt daarnaast op een brutomarge van 60 tot 62 procent. ING zegt relatief positief gestemd te zijn en rekent op cijfers die boven het middenpunt van de afgegeven outlook zullen uitkomen. De bank denkt dat de neergang in 2023 minder sterk zal zijn dan in 2019, mede dankzij hybrid bonding. Die nieuwe technologie is volgens ING "een gamechanger". Een eerste bevestiging dat de neergang meevalt, zou het orderboek aan het einde van 2022 zijn. Kepler Cheuvreux denkt dat aanstaande zomer een nieuwe driejarige opwaartse cyclus voor de halfgeleidersector start. Voor het zo ver is, houdt Kepler nog wel rekening met twee "lelijke" kwartalen voor Besi, maar in de tweede helft van dit jaar komt er een herstel, denken de analisten, te danken aan de vraag naar hybrid bonding. In 2030 zal deze technologie goed zijn voor een omzet van 400 miljoen euro, verwacht Kepler. Voor 2023 rekent ING op een omzetdaling voor Besi tot 612 miljoen euro. Maar in 2024 volgt er herstel en dikt de omzet aan tot 881 miljoen euro. Besi opent woensdag de boeken. Bron: ABM Financial News

