'Meer omzet en winst verwacht voor SBM Offshore'

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in 2022 meer omzet en winst geboekt en haalde waarschijnlijk ook de eigen outlook. Dit verwachten analisten die bijdroegen bedrijfsconsensus. De analisten rekenen, volgens de directe methode, op een omzet van 3,2 miljard dollar, in vergelijking met 2,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Voor de divisie Lease & Operate wordt uitgegaan van een omzet van ruim 1,7 miljard dollar, tegenover 1,5 miljard dollar in 2021, terwijl voor Turnkey wordt gerekend op een omzet van meer dan 1,5 miljard dollar, tegen 733 miljoen dollar een jaar eerder. De EBITDA kwam vermoedelijk uit op 1,0 miljard dollar, tegenover 849 miljoen dollar in 2021. Onder de streep resteerde volgens de consensus een nettowinst van 152 miljoen dollar, in vergelijking met 121 miljoen dollar een jaar eerder. SBM Offshore verhoogde begin november bij de publicatie van de resultaten over de eerste negen maanden van het jaar de outlook voor heel 2023. De oliedienstverlener zei te rekenen op een EBITDA in 2022 van ongeveer 1 miljard dollar, terwijl de omzet boven de 3,2 miljard dollar zou uitkomen. CEO Bruno Chabas sprak destijds van solide resultaten en wees met name op de "robuuste marges" bij de divisie Turnkey. Voor 2023 rekent de analistenconsensus op een omzet van 3,0 miljard dollar met een EBITDA van net iets meer dan 1 miljard dollar. SBM Offshore opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandag 0,5 procent lager op 14,67 euro. Bron: ABM Financial News

