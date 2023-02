Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft maandag het koersdoel voor Alfen verlaagd van 65,00 euro naar 62,00 euro met handhaving van het Underperform advies. De resultaten die Alfen vorige week presenteerde, lieten een relatief lagere winstgevendheid in het vierde kwartaal zien, concludeerde analist David Kerstens van Jefferies. De EBITDA-marge bedroeg in het vierde kwartaal 15,4 procent. Dat was 19,9 procent in het derde kwartaal. Die margedruk was het gevolg van een omzetdaling van 21 procent op kwartaalbasis bij de oplaaddivisie, wat slechts deels kon worden gecompenseerd door een groei van 11 procent bij energieopslag. Kerstens zei een verdere verschuiving in de verkoopmix te voorzien voor 2023, met een relatief lagere winstgevendheid tot gevolg, met name in de eerste helft van het jaar, vanwege een lastige vergelijkingsbasis voor de oplaaddivisie. Deze tak zal dit jaar met 20 procent groeien, nadat in 2022 nog een groei werd gehaald van 143 procent. Voor de eerste zes maanden van dit jaar rekent Jefferies zelfs op krimp. Kerstens verlaagde zijn EBITDA-taxatie voor 2023 met 6 procent tot 90 miljoen euro. Het aandeel Alfen noteerde maandag 0,1 procent hoger op 77,24 euro. Bron: ABM Financial News

