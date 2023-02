Europese beurzen vlak rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur vlak. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 464,81 punten, de Duitse DAX noteerde vlak op 15.480,47 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 7.342,15 punten. De Britse FTSE 100 noteerde vlak op 8.004,23 punten. "Omdat de markten voor de volgende drie beleidsvergaderingen van de Federal Reserve een renteverhoging van elk 25 basispunten inprijzen, zijn beleggers begonnen met het terugbrengen van hun blootstelling in afwachting van een potentiële terugval", merkten analisten van IG op. Verschillende Fed-sprekers uitten recent weer hun zorgen over de inflatie, die niet snel genoeg daalt. Daardoor neemt de vrees onder beleggers toe dat de Fed een agressiever beleid zal voeren dan eerder voorzien. "De Fed zal de rente waarschijnlijk niet verlagen totdat het voorgoed de inflatie de kop heeft ingedrukt", zei Barings. "Het één na laatste wat de Fed wil, is een recessie veroorzaken. Maar het laatste wat de Fed wil, is de rente verlagen en vervolgens de inflatie weer te zien stijgen", aldus de vermogensbeheerder. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in januari op maandbasis zijn gedaald met 1,0 procent. Op jaarbasis liepen de producentenprijzen met 17,8 procent op. Dit is echter wel minder dan in de voorgaande maanden. In december stegen de prijzen nog met 21,6 procent en in november met 28,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0685. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0686 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0694 op de borden. Olie noteerde maandag tot 0,7 procent hoger. Bedrijfsnieuws Philips noteerde in Amsterdam bijna 2,0 procent hoger, Heineken steeg 1,4 procent, terwijl de chipaandelen daalden. ASMI verloor 1,4 procent, ASML verloor 1,2 procent en Besi noteerde 0,7 procent lager. Infineon en STMicroelectronics daalden bijna een procent. Air Liquide was in Parijs de sterkste stijger met een koerswinst van 1,3 procent, terwijl Hermes International 1,7 procent verloor. Daimler Truck steeg in Frankfurt 1,4 procent. Volkswagen steeg 1,0 procent. MTU Aero Engines noteerde daarentegen 2,1 procent lager. Slotstanden Wall Street Wall Street is maandag gesloten vanwege President's Day. De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,3 procent lager op 4.079,09 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 33.826,69 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 11.787,27 punten. Bron: ABM Financial News

