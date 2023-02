Obligatie: Nederland haalt 2,7 miljard op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat heeft 2,69 miljard euro opgehaald met de heropening van twee kortlopende leningen. Dit meldde het agentschap van het ministerie van financiën maandag. Met een kortlopende lening van twee maanden haalde de Nederlandse staat 1,43 miljard euro op. Onder deze lening staat 5,17 miljard euro uit. De lening loopt af op 27 april en geeft een rendement van 2,54 procent. Met een lening met een looptijd van 5 maanden werd 1,26 miljard euro opgehaald. Het uitstaande bedrag is hier 2,37 miljard euro. De lening loopt af op 28 juli en geeft een rendement van 2,9 procent. Nederland wilde met elk van beide heropeningen 1 tot 2 miljard euro ophalen. Op de eerste heropening werd voor 2,90 miljard euro ingeschreven en op de tweede voor 2,81 miljard euro. Bron: ABM Financial News

