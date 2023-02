Koersval 10% voor B&S op lichtrood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 761,88 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de handel op de Europese beurzen dun is, omdat Wall Street vandaag gesloten is in verband met de viering van Presidents Day.

Naast een nieuwe reeks kwartaalcijfers gaat de meeste aandacht van beleggers volgens ING deze week uit naar weer een Amerikaans inflatiecijfer, op vrijdag.

Volgens Wiersma zijn inmiddels renteverhogingen van 25 basispunten op de volgende twee beleidsvergaderingen van de Federal Reserve volledig ingeprijsd. "Hoewel we niet zeker zijn hoe snel de inflatie in de VS en Europa zal afnemen, zijn we wel zeker van de trend. Die is omlaag", aldus Wiersma. Er zullen volgens ING niet veel renteverhogingen meer volgen.

"We zijn dicht bij een piekrente. Dit zou weer betekenen dat de volatiliteit op de obligatiemarkt kan afnemen en waarderingen van risicovolle beleggingen, waaronder aandelen, verder kunnen herstellen, ondanks mogelijk lagere winstgroeiverwachtingen."

"Op de korte termijn zien we dan ook weinig risico's voor een verder herstel van de wereldwijde aandelenbeurzen. Op de iets langere termijn kan inflatieangst wel weer voor problemen zorgen. Zover is het echter nog niet", concludeerde Wiersma.

Verder merkte analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG Nederland op dat de Chinese beurzen vanochtend met twee procent stegen, nadat de Chinese centrale bank de rente ongewijzigd liet. "Deze positieve impuls zou vandaag ook voelbaar kunnen zijn op de Europese markten", aldus Bouhmidi.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0681. De olieprijzen stegen met krap een procent tot 77,10 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Philips 1,7 procent. Heineken en KPN stegen tot 1,4 procent. ASML en ASMI verloren juist tot 1,7 procent.

In de AMX won Fugro 2,6 procent. Fugro tekende een intentieverklaring voor het optimaliseren en uitvoeren van een offshore windproject aan de oostkust van de Verenigde Staten. Een "significante" opdracht, aldus de bodemonderzoeker. "We verwachten dat dit een aardig groot project is, gezien Fugro er een persbericht voor uitstuurde in plaats van een nieuwsbericht", aldus analist Quirijn Mulder van ING. De analist schat de waarde van het contract in op meer dan 40 miljoen euro, goed voor circa 3 procent van het orderboek. "De opdracht zou winstgevend moeten zijn."

AMG won 1,1 procent. Arcadis verloor in de AMX 2,4 procent.

In de AScX reageerden beleggers op het bericht dat B&S Group de jaarcijfers, die gepland stonden voort 27 februari, uitstelde. De CEO en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen hebben per direct hun functie neergelegd. B&S merkte maandag ook op dat in het vierde kwartaal de marge onder druk staat door de "meer uitdagende marktomstandigheden", maar dat de omzet zich ontwikkelt zoals voorzien. Ook moest B&S miljoenen meer opzij zetten voor dubieuze debiteuren. "Uitgaande van de geprognosticeerde omzet in 2022, leiden deze zaken ertoe dat de EBITDA-marge voor 2022 wordt herzien van 5,0 naar 4,2 tot 4,5 procent." Het aandeel duikelde 10,1 procent.