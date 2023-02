Valuta: sentiment rond Amerikaanse dollar blijft negatief

(ABM FN-Dow Jones) Momenteel is de markt nog altijd bearish gestemd voor de Amerikaanse dollar, maar het aantal shortposities wordt week na week kleiner. Dit merkte valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst op.

"Als het inflatieprobleem blijft bestaan, wat zeer goed mogelijk is, zal de eindrente in de VS waarschijnlijk veel hoger zijn dan 5 procent", aldus Derks. De markt begint volgens hem te praten over een percentage van 6 procent.

Een minderheid van de analisten verwacht volgens Derks zelfs dat de Federal Reserve geen andere keuze zal hebben dan de referentierente te verhogen tot boven de 8 procent. "Het lijkt duidelijk dat de markt veel te zelfgenoegzaam is wat betreft het dalende inflatieverhaal en veel te veel vertrouwen heeft in een renteverlaging in de VS dit jaar", aldus de valutaspecialist van iBanFirst.

Het heersende inflatieprobleem zou volgens Derks normaal gesproken gunstig kunnen zijn voor de dollar, omdat de verwachting van hogere rentes de instroom van kapitaal in de VS zal aanjagen, wat uiteindelijk de dollarkoers zal ondersteunen. "Momenteel is de markt nog steeds bearish voor de Amerikaanse dollar, maar het aantal shortposities wordt week na week lager."

Volgens Derks is het nog te vroeg om de uiteindelijke richting van de dollar te bepalen. "Maar misschien zien we binnenkort een opleving van de dollarindex."

Het muntpaar euro/dollar noteerde maandagochtend vlak op 1,0690. Rond het slot van de Amsterdamse beurs op vrijdag koerste het muntpaar nog rond een niveau van 1,0660.