B&S onderuit op rustig Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong fractioneel hoger op 765,47 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Het Damrak moet het vandaag doen zonder impulsen van Wall Street, waar de deuren gesloten blijven vanwege President's Day. Onder de hoofdaandelen won alleen Philips meer dan een procent, ASML en ASMI verloren daarnaast krap een procent. In de AMX won Fugro bijna twee procent. Fugro tekende een intentieverklaring voor het optimaliseren en uitvoeren van een offshore windproject aan de oostkust van de Verenigde Staten. Een "significante" opdracht, aldus de bodemonderzoeker. In de AScX reageerden beleggers op het bericht dat B&S Group de jaarcijfers, die gepland stonden voort 27 februari, uitstelde. De CEO en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen hebben per direct hun functie neergelegd en het aandeel duikelde 11 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.