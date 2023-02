Nederlandse investeringen gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De investeringen in materiële vaste activa zijn in december gekrompen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Het volume van de investeringen daalde in december met 1,9 procent, na een stijging van 4,4 procent in november en oktober. Er werd in december minder geïnvesteerd in personenauto's en infrastructuur. In vliegtuigen en gebouwen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2022 had twee werkdagen minder dan december 2021. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de investeringen in februari iets ongunstiger dan in december. Bron: ABM Financial News

