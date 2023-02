AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een nipt hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Het Damrak moet het vandaag doen zonder impulsen van Wall Street, waar de deuren gesloten blijven vanwege President’s Day.

Afgelopen week schudde Beursplein 5 nog rentevrees van zich af, in tegenstelling tot Wall Street, met een winst op weekbasis van 1,7 procent op een slotstand van 765,04 punten.

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen maande beleggers voor de camera van ABM Financial News wel tot voorzichtigheid. "We zitten nog steeds wat het monetair beleid betreft in een ongekende verkrappingscyclus. Daarnaast gaan centrale banken ook nog de balans afbouwen, wat betekent dat er minder liquiditeit in de markt komt", aldus Van Leenders.

Het koersverloop op Wall Street was afgelopen week ingetogener en de hoofdindices maakten per saldo een pas op de plaats. Vooral de vrijgave van tegenvallende inflatiecijfers donderdag, die het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie deed opveren naar het hoogste niveau sinds november, leidde tot terughoudendheid.

"Na een geruststellende week leek de Amerikaanse markt opnieuw last te hebben van rentevrees. Dit viel toe te schrijven aan de producentenprijzen, maar die geven een vertekend als gevolg van weersinvloeden, en opmerkingen van twee Fed-leden, die momenteel geen stemrecht hebben", zei zakenbank Peel Hunt.

"We zijn verwikkeld in een zeer omstreden strijd tussen de aandelenmarkten en de obligatiemarkten", zei strateeg Art Hogan van B. Riley. Terwijl ‘treasuries’ er op wijzen dat de Federal Reserve de rente langer hoger zal houden, luisteren de aandelenmarkten niet en anticiperen zij in plaats daarvan op een zachte landing."

"Aandelenbeleggers rekenen nog wel op een paar renteverhogingen, maar daarna is het volgens hun afgelopen met de verhogingen”, voegde Hogan eraan toe.

In Azië noteren de beurzen vanochtend eensgezind hoger met als uitschieter de Shanghai Composite met een winst van ongeveer twee procent, nadat de People’s Bank of China conform verwachting de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd liet. Sydney, Tokio en Seoel noteren slechts nipt in het groen.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend ruim een half procent hoger naar bijna 77 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Fugro tekende een intentieverklaring voor het optimaliseren en uitvoeren van een offshore windproject aan de oostkust van de Verenigde Staten.

Bouwonderneming Heijmans gaat met de bouwcombinatie Waddenkwartier aan de slag met de versterking van het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk. De totale opdracht heeft een contractwaarde van iets meer dan 90 miljoen euro, waarbij het aandeel van Heijmans 75 procent is.

B&S heeft de jaarcijfers, die gepland stonden voor 27 februari, uitgesteld en de CEO en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen hebben per direct hun functie neergelegd.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Alfen van 125,00 naar 105,00 euro, bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor vrijdag 0,3 procent op 4.079,09 punten, de Dow Jones index steeg 0,4 procent op 33.826,69 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 11.787,27 punten.