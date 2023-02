B&S stelt jaarcijfers uit en CEO stapt op

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft de jaarcijfers, die gepland stonden voor 27 februari, uitgesteld en de CEO en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen hebben per direct hun functie neergelegd. Dit maakte het bedrijf maandagochtend bekend.

De benoeming van nieuwe commissarissen in combinatie met de onrust die is ontstaan door publicaties in de media, hebben B&S doen besluiten de cijfers uit te stellen en zo de tijd te hebben voor een zorgvuldige evaluatie.

Die evaluatie heeft nu al enkele punten van aandacht opgeleverd, die B&S bij de jaarcijfers over 2022 wil toelichten. Die betreffen transacties door het senior management die mogelijk een belangenconflict hebben opgeleverd. Vooralsnog is er geen reden aan te nemen dat de gevonden kwesties een "materiële impact" hebben op resultaten in 2022 of de financiële positie van B&S.

CEO Tako de Haan en vicevoorzitter Willem Blijdorp hebben besloten om hun functies per direct neer te leggen. Bas Schreuders neemt de taken van de CEO tijdelijk waar, totdat een opvolger is benoemd. Bert Tjeenk Willink wordt vicevoorzitter. Dit betekent dat er twee nieuwe commissarissen worden gezocht. Die vacatures wil B&S zo spoedig mogelijk invullen.

Recent werden al twee nieuwe commissarissen benoemd, Tjeenk Willink en Derk Doijer, nadat voorzitter Jan Arie van Barneveld en Kitty Koelemeijer opstapten.

Van Barneveld moest het veld ruimen na een aanvaring met grootaandeelhouder Blijdorp, toen hij het overnamebod van laatstgenoemde afwees. Blijdorp eiste daarop het vertrek van de voorzitter. Koelemeijer besloot om die reden ook te vertrekken.

De jaarcijfers volgen zodra het onderzoek is voltooid.