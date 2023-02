Heijmans aan de slag met versterking Lauwersmeerdijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Bouwonderneming Heijmans gaat met de bouwcombinatie Waddenkwartier aan de slag met de versterking van het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk. Dit maakte de bouwer maandag voorbeurs bekend. De totale opdracht heeft een contractwaarde van iets meer dan 90 miljoen euro, waarbij het aandeel van Heijmans 75 procent is. In april van dit jaar starten de eerste werkzaamheden. In 2026 moet de dijkversterking in zijn geheel gereed zijn. Lauwersmeerdijk is voor Heijmans bekend gebied. De versteviging van het Friese gedeelte van de dijk werd in 2020 al afgerond door Heijmans. Bron: ABM Financial News

