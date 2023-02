Fugro krijgt Amerikaanse offshore opdracht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een intentieverklaring getekend voor het optimaliseren en uitvoeren van een offshore windproject aan de oostkust van de Verenigde Staten. Dit meldde de bodemonderzoeker maandag voorbeurs zonder financiële details vrij te geven. Wel sprak Fugro van een "significante" opdracht. De werkzaamheden starten volgend kwartaal en omvatten onder meer het opstellen van geofysische en geotechnische datasets. Deze Amerikaanse opdracht was nog nog niet opgenomen in de orderportefeuille voor de komende 12 maanden, zoals die bij de laatste cijferrapportage in september werd vrijgegeven. Bron: ABM Financial News

