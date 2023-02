Europese beurzen openen hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, terwijl Wall Street de deuren gesloten houdt.

IG voorziet een openingswinst van 67 punten voor de Duitse DAX en een plus van 35 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 31 punten hoger te openen

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht lager geëindigd.

"Het sentiment onder beleggers is de afgelopen weken enorm positief geweest", zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "De gedachte dat de inflatie snel zal afremmen en de Fed het daardoor rustiger aan zal doen, voerde de boventoon."

"Beleggers werden de afgelopen dagen echter verrast door een combinatie van sterke macro economische cijfers en die spraken de gedachte dat de Federal Reserve het rustiger aan zal doen tegen", aldus Blekemolen, die wees op de gestegen detailhandelsverkopen, een stijgend consumentenvertrouwen en een minder scherpe terugval van de inflatie. "Een sterke combinatie van cijfers dus, die hogere rentes kunnen uitlokken."

Fed-lid James Bullard deed er volgens Blekemolen donderdagavond nog een schepje bovenop door te zeggen dat hij tijdens de vorige vergadering van de centrale bank eigenlijk een renteverhoging met 50 basispunten wilde en dat hij een renteverhoging van die omvang tijdens de volgende vergadering in maart niet uitsluit. Blekemolen zag de Amerikaanse beurzen daarop donderdag flink dalen.

Dat de inflatie ook in de eurozone hardnekkig blijft, lieten Franse inflatiecijfers vrijdag zien. De consumentenprijzen liepen in januari op jaarbasis met 6,0 procent op, iets meer dan de 5,9 procent in december.

Beleggers onderschatten hoe lang de inflatie hoog kan blijven, zei bestuurder Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank vrijdag tegen Bloomberg.

"We zijn nog ver verwijderd van de overwinning", aldus Schnabel. En dat betekent dat de ECB wellicht harder zal moeten optreden.

Voorzitter van de Franse centrale bank François Villeroy de Galhau waarschuwde vrijdag in een toespraak dat de rentes vermoedelijk pas deze zomer zullen pieken en dat een renteverlaging dit jaar is uitgesloten.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal van 2022 een recordomzet geboekt, terwijl ook het nettoresultaat steeg. Het aandeel sloot ruim 5 procent hoger.

De Duitse verzekeraar Allianz verloor zo'n 2 procent na cijfers. Vooral de outlook werd slecht ontvangen.

In het spoor van de dalende olieprijzen leverden energiereuzen BP, Shell en TotalEnergies zo'n 1,5 tot 2 procent in.

Euro STOXX 50 4.273,61 (-0,6%)

STOXX Europe 600 464,30 (-0,2%)

DAX 15.482,00 (-0,3%)

CAC 40 7.347,72 (-0,3%)

FTSE 100 8.004,36 (-0,1%)

SMI 11.256,29 (+0,6%)

AEX 765,04 (-0,9%)

BEL 20 3.919,02 (+0,1%)

FTSE MIB 27.751,14 (-0,4%)

IBEX 35 9.333,00 (+0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is maandag gesloten vanwege de viering van President's Day in de VS.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De hoop dat de Federal Reserve de rente later dit jaar zal verlagen, neemt steeds verder af.

"Na een geruststellende week lijkt de Amerikaanse markt opnieuw last te hebben van rentevrees. Dit valt toe te schrijven aan de producentenprijzen, maar geven een vertekend als gevolg van weersinvloeden, en opmerkingen van twee Fed-leden, die momenteel geen stemrecht hebben", zei zakenbank Peel Hunt.

Donderdagavond gaf James Bullard van de St. Louis Fed aan dat ook hij de voorkeur gaf aan de renteverhoging van 50 basispunten bij het laatste rentebesluit. En, vulde hij aan, de Fed zou de rente met nog eens 75 basispunten moeten verhogen, liefst zo snel mogelijk.

Zijn collega van de Richmond Fed, Tom Barkin, zei vrijdag dat hij de voorkeur geeft aan verhogingen met 25 basispunten.

Vrijdag werd op macro-economisch vlak bekend dat de Amerikaanse importprijzen in januari met 0,2 procent zijn gedaald, terwijl de markt rekende op een beperktere daling van 0,1 procent.



De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in januari opnieuw gedaald. De LEI daalde met 0,3 procent tot 110,3.

De olieprijs is vrijdag flink gedaald. Bij een settlement van 76,34 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,7 procent goedkoper. Op weekbasis werd een vat WTI ruim 4 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Deere & Co heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt en zag de winst ruimschoots verdubbelen, wat aanleiding was om de winstverwachting voor het hele boekjaar te verhogen. Het aandeel steeg 7,5 procent.

Applied Materials steeg licht. Het Amerikaanse bedrijf dat apparatuur, diensten en software levert voor de productie van halfgeleiderchips, heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd maar waarschuwde ook voor uitdagingen.

DoorDash overtrof afgelopen kwartaal ook de verwachtingen bleek donderdag nabeurs, waarop het aandeel direct flink steeg. Vrijdag namen beleggers gas terug en verloor de maaltijdbezorger 7,5 procent.

DraftKings sloot 15 procent hoger, nadat de specialist in sportweddenschappen zijn outlook voor 2023 verhoogde.

Moderna verloor ruim 3 procent, nadat een onderzoek naar een experimenteel griepvaccin gemengde resultaten opleverde.

Redfin daalde 6,5 procent. Het online vastgoedplatform voorziet in het eerste kwartaal een verlies van 105 tot 116 miljoen dollar, in vergelijking met een verlies van 91 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

S&P 500 index 4.079,09 (-0,3%)

Dow Jones index 33.826,69 (+0,4%)

Nasdaq Composite 11.787,27 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag in het groen.

Nikkei 225 27.518,27 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.271,40 (+1,5%)

Hang Seng 20.887,33 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0690. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0695.

USD/JPY Yen 134,01

EUR/USD Euro 1,0690

EUR/JPY Yen 143,26

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - Februari (NL)

06:30 Investeringen - December (NL)

08:00 Producentenprijzen - Januari (Dld)

15:30 Wall Street gesloten op President's Day

16:00 Consumentenvertrouwen - Februari vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten