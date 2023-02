Uitgelicht: Randstad over de cycluspiek heen

(ABM FN-Dow Jones) Uitzendbedrijf Randstad deed het als vanouds over het vierde kwartaal beter dan verwacht, maar lijkt nu ook weer even omlaag te moeten kijken, althans volgens sommige analisten.

Randstad is immers een cyclusgevoelig bedrijf en ook één die dat vrij snel merkt.

Een rijtje cijfers laat in dit licht het volgende zien. In 2016 kwam de omzet uit op 20,7 miljard euro om daarna op te klimmen naar 23,8 miljard in 2018. Daarna daalde de jaaromzet naar 20,7 miljard euro in 2020, om daarna weer op te lopen naar 27,6 miljard over het afgelopen boekjaar. Daar loopt vanaf 2020 natuurlijk de coronapandemie doorheen, maar al voordat in China de eerste slachtoffers werden gemeld, spraken marktkenners van een aanstaande recessie, waarmee de omzetafname 'an sich' geen afwijkend beeld opleverde.

De recessiegeluiden waren ook eind 2022 helder hoorbaar, ofschoon de vertaalslag in de macro-economische cijfers vooralsnog uitblijft. Wat er in de wereld is veranderd, is de enorme krapte op de arbeidsmarkten wereldwijd, waarbij het nog altijd gissen is hoe deze nu te verklaren.

Met deze schaarste heeft elk bedrijf dat de juiste werknemers op het juiste moment kan leveren aan de juiste werkgever een interessant verdienmodel in handen.

Aan 2023 wijdde het bedrijf uit Diemen dinsdag geen al te grote bespiegelingen. De autonome omzet viel in januari bescheiden lager uit op jaarbasis. Daarmee leek een minder robuuste trend in het vierde kwartaal zich ook in begin 2023 voort te zetten.

Zakenbank Barclays gaf vrijdag in een analyse van de resultaten over 2022 dan ook aan dat de daling van de omzet voor het bedrijf is ingezet. Barclays gaat voor 2023 uit van een autonome omzetdaling van 3,0 procent tegen eerder 2,5 procent. De EBITA-marge zal naar verwachting van de bank dit jaar uitkomen op 4,4 procent tegen 4,1 procent aanvankelijk voorzien, een verhoging dus.

Voor 2024 wordt door Barclays uitgegaan van een bescheiden autonome omzetdaling met 1 tot 2 procent. Voor een herstel moet tot 2025 worden gewacht, denkt de bank. Met die 2 tot 3 jaar lijkt de aanstaande dip overeen te komen met vorige, die in 2019 al een lichte omzetdaling te zien gaf naar 23,7 miljard euro en in 2020 de omzet dus op die 20,7 miljard bracht. Daarna zette zich weer een herstel in naar de 27,6 miljard.

Maar goed, dat is dan omzet, waar het bedrijf wellicht meer op wordt afgerekend, is het onderliggende operationele resultaat (EBITA), waarmee de kostenrationaliteit van Randstad redelijk goed kan worden aangeduid. In 2011, toen al herstellend van een flinke neergang, zat deze post op 606 miljoen euro, over het afgelopen boekjaar op 1,3 miljard. Nu gebeurt er natuurlijk veel in dik tien jaar, maar de ruime verdubbeling van het resultaat ten opzichte van een omzetstijging naar 2022 die riant achter blijft bij dat beeld, illustreert dat het nieuwe management, met een splinternieuwe CEO en een aankomende CFO, in elk geval weet waar de uitdaging ligt.

Barclays verlaagde vrijdag het advies naar Gelijkgewogen waar het eerst Overwogen had staan met een nieuw koersdoel van 62,50 euro tegen eerder 71,00 euro.

Bij KBC Securities ging na de cijfers wel het koopadvies eraf en werd deze ingeruild voor Houden, maar vooral omdat de koers de afgelopen maanden sterk was gestegen. Het koersdoel van KBC bleef gewoon 57,00 euro.

Bij Jefferies werd dan weer wel naar de outlook gekeken. De Amerikaanse zakenbank leidde uit de januaritrend af dat de omzet over het eerste kwartaal op een autonome basis, nog wel eens 4 procent lager zou kunnen uitvallen. In de consensus tot dusverre wordt volgens Jefferies gerekend op een omzetdaling met 2 procent over de eerste drie maanden van dit jaar.

Randstad zal, met allemaal frisse nieuwe mensen in de board, aan het werk moeten om dit te laten meevallen.

Het aandeel Randstad sloot vrijdag op weekbasis 0,6 procent lager op 59,24 euro, terwijl de AEX op weekbasis 1,7 procent won.