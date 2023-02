Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door inflatiecijfers en het toenemende besef dat de centrale banken, en dan met name de Federal Reserve, de rente binnenkort nog niet zullen verlagen, maar juist eerder verder zullen verhogen.

Bob Homan, Hoofd Investment Office ING, trapte de week af voor de camera van ABM Financial News. "We hebben de beste jaaropening in jaren achter de rug, en dus ligt een correctie op de loer", waarschuwde hij.

Maar een correctie biedt ook kansen, vindt Homan. Een sector die er volgens hem goed voor staat, is de financiële. "Met name Europese banken laten echt wel hele sterke cijfers zien." Een reden daarvoor is dat de recessievrees fors is afgenomen, en dat betekent dat de banken ook minder voorzieningen hoeven te nemen. En daarbovenop komt de rentemarge. "Die is heel goed."

Maar ook de farmacie en de gezondheidssector zijn interessant volgens Homan. "Die zijn niet al te duur." Maar vergeet ook niet de meer IT-achtige aandelen in portefeuille te hebben, benadrukte Homan.

Op dinsdag gaf econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken een update over de onzekerheid op de energiemarkt. Die is volgens hem groot.

Er is onzekerheid over de economie, in de VS en wereldwijd, en dat drukt de olieprijs. Toch stijgt de vraag naar olie nog altijd, aldus Van Cleef, tot zelfs een nieuw record. Daarbij groeit de vraag harder dan de investeringen, voegde Van Cleef daaraan toe.

Het gemis aan export door Rusland wordt volgens Van Cleef nauwelijks gecompenseerd door OPEC+ en de VS.

Kortom, de kans op een stijgende olieprijs is volgens Van Cleef groter dan een dalende prijs.

Woensdag waarschuwde beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen dat de recente beursrally niet houdbaar lijkt.

"We zitten nog steeds wat het monetair beleid betreft in een ongekende verkrappingscyclus. Daarnaast gaan centrale banken ook nog de balans afbouwen, wat betekent dat er minder liquiditeit in de markt komt", aldus Van Leenders.

De beleggingsstrateeg is overigens wat negatiever over de VS dan over Europa. In Europa hebben bedrijfsobligaties de voorkeur en in de VS zit Van Lanschot Kempen wat meer in staatsobligaties met een korte looptijd.

Een dag later zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management juist het tegenovergestelde. "De Europese aandelenmarkten zullen de komende tijd beter blijven presteren dan die in Amerika", zei Juvyns.

Eén van de voornaamste redenen is dat de Europese bankensector, een zwaargewicht op de Europese beurzen, momenteel de wind in de zeilen heeft. Daarnaast profiteert Europa, en dan met name de luxegoederensector, van de heropening van China.



Tot slot is Europa volgens Juvyns goed gepositioneerd dankzij het in de afgelopen jaren opgebouwde specialisme in de energietransitie.

De beleggingsstrateeg benadrukt wel dat er wel degelijk risico's zijn, "maar het huidige herstel in Europa is wel terecht."

Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International nam een aantal aandelen onder de loep. "De resultaten van NN Group zijn goed, maar niet spectaculair. Maar die van Ahold Delhaize zijn wel bijzonder goed", zei hij. Daarnaast merkte hij op dat de koers van het aandeel Heineken waarschijnlijk onder druk zal komen te staan, nu het Mexicaanse Femsa heeft aangegeven dat het zijn resterende belang in Heineken in zijn geheel wil verkopen.

Aan Bob Homan van ING tot slot ook de eer om de videoweek af te sluiten. Het cijferseizoen is aardig onderweg en zoals altijd valt de meerderheid van de resultaten mee, zei hij.

Wel zijn de koersuitslagen groot, als het maar een beetje mee- of tegenvalt, aldus Homan. De rode draad in de cijfers is dat de omzetten "best fors" toenemen, terwijl de winsten min of meer een pas op de plaats maken. Vanaf de tweede jaarhelft rekent Homan weer op aantrekkende winsten.

