Opnieuw drukke cijferweek in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Na een drukke week met veel cijfers, wordt het komende week niet anders. De beursagenda zit vol met bedrijfsresultaten.

In Nederland start de week rustig, met maandag geen cijfers op de agenda. Ook is Wall Street dicht in verband met President's Day.

Dinsdag volgt Acomo met cijfers en woensdag is het een stuk drukker met ASR Nederland, Besi, JDE Peet's en Wolters Kluwer. Nabeurs volgt AMG nog.

Donderdag is het dringen geblazen op Beursplein 5 met Forfarmers, Fugro, SBM Offshore, Aalberts en Van Lanschot Kempen. Ook komt het kleinere aandeel Envipco met cijfers over het vierde kwartaal. Nabeurs volgt Nedap en na het sluiten van Wall Street komt Galapagos nog.

Vrijdag kan de markt weer wat op adem komen met cijfers van alleen IMCD.

In Brussel komt het cijferseizoen ook op gang. Maandag volgen al de eerste cijfers van Accentis, IEP Invest, Greenyard en Retail Estates. Dinsdag is het stil, maar woensdag zijn Ageas, UCB en Ter Beke aan de beurt.

Op donderdag is het echt druk, met resultaten van Biocartis, VGP en Solvay. Ascencio en Bpost volgen nabeurs.

Internationaal, en dan vooral in de VS, is een groot deel van het cijferseizoen inmiddels achter de rug. Belangrijke namen voor komende week zijn dinsdag Home Depot, Walmart en eBay, die een idee geven van de koopbereidheid van Joe Sixpack, en voor aandeelhouders van Adyen wellicht ook Worldline.

Op woensdag trekken Alibaba, Moderna en Beyond Meat de aandacht. Voor de halfgeleidermarkt zijn de cijfers van Nvidia interessant en voor KPN die van Telefonica Deutschland.

Donderdag zijn telecombedrijven Bouygues en Deutsche Telekom aan de beurt, net als autobouwer Nikola. Vrijdag volgt de Duitse grootmacht BASF.

De macro-agenda is ook aardig gevuld. De samengestelde inkoopmanagersindices in Europa en de VS op dinsdag en de Duitse ZEW-index zullen de aandacht trekken, net als een dag eerder de Duitse producentenprijzen, die een voorbode zijn voor de inflatie over een paar maanden.

Op woensdag zijn er Duitse inflatiecijfers, naast het IFO-ondernemersvertrouwen. Ook verschijnen er in de avond de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. In die vergadering verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten, waardoor de federal funds rate steeg naar een bandbreedte van 4,50 tot 4,75 procent.

Diverse Fed-leden en analisten denken dat de Fed de rentes verder moet verhogen tot een niveau van boven de 5 procent of zelfs meer. Dit zou volgens centraal bankier John Williams van de New York Fed een "redelijk niveau" zijn.

"We hebben meer werk te doen", zei voorzitter Jerone Powell bij de laatste beleidsvergadering. "We blijven op koers tot het werk gedaan is." De Fed-voorzitter noemde de recente ontwikkelingen toen echter bemoedigend. "Het proces van desinflatie dat op weg is, bevindt zich echt nog in een vroege fase", zei Powell. "Het is goed dat de desinflatie tot nu toe niet ten koste ging van een zwakkere arbeidsmarkt."

Afgelopen dagen wisten enkele Fed-haviken de rentevrees echter weer flink aan te jagen.

Donderdagavond gaf James Bullard van de St. Louis Fed aan dat ook hij de voorkeur gaf aan een renteverhoging van 50 basispunten bij het laatste rentebesluit. En, zo vulde hij aan, de Fed zou de rente de komende periode met nog eens 75 basispunten moeten verhogen.

Maar ook de Europese Centrale Bank liet van zich horen.

Beleggers onderschatten hoe lang de inflatie hoog kan blijven, zo zei bestuurder Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank vrijdag in gesprek met Bloomberg.

"We zijn nog ver verwijderd van de overwinning", aldus Schnabel. En dat betekent dat de ECB wellicht harder zal gaan optreden.

Donderdag let de markt op de Europese inflatie en een tweede raming van de Amerikaanse economische groei over het vierde kwartaal.

Op vrijdag tot slot zijn er cijfers over het Duitse consumentenvertrouwen en de Duitse economie, maar ook de PCE-inflatie in de VS. En dat cijfer is momenteel misschien wel de belangrijkste indicator voor het rentebeleid van de Fed.