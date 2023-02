Olieprijs flink omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag flink gedaald. Bij een settlement van 76,34 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,7 procent goedkoper. Op weekbasis werd een vat WTI ruim 4 procent goedkoper. De oliemarkten stonden vrijdag net als de aandelenbeurzen onder druk nu de kans groter wordt dat de Federal Reserve de rente met flinke stappen zal blijven verhogen omdat de inflatie hardnekkig blijft. Volgens Stephen Innes van SPI Asset Management moeten de oliemarkten momenteel kiezen tussen twee kwaden: een Fed die de rente verder zal verhogen en een harde landing voor de Amerikaanse economie. Diverse beleidersmakers lieten zich de afgelopen dagen uit over hoe zij bij het vorige rentebesluit van de Fed overtuigend bewijs zagen voor een verhoging met 50 basispunten. Uiteindelijk ging de federal funds rate met 25 basispunten omhoog. Ondertussen waarschuwen ook bestuurders van de Europese Centrale Bank dat het gevecht tegen de inflatie nog niet voorbij is. De ECB moet mogelijk harder optreden en een renteverlaging zit er dit jaar niet in, was de boodschap. Innes wijst er verder op dat elke vorm van een olierally momenteel geen stand houdt waardoor beleggers op hun hoede zijn, ook nu de voorraden oplopen. "Hogere voorraden zijn meestal geen visitekaartje voor een stormloop op de oliemarkten", aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News

