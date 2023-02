AEX schudt rentevrees af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen, ondanks de rentevrees die weer de kop opstak. Met een slot van 765,04 punten op vrijdag, won de AEX op weekbasis 1,7 procent. Vorige week vrijdag daalde de index nog 1,5 procent tot 752,22 punten.

Van Lanschot Kempen is wel sceptisch over de houdbaarheid van de rally op de aandelenmarkten. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders afgelopen week voor de camera van ABM Financial News.

"We zitten nog steeds wat het monetair beleid betreft in een ongekende verkrappingscyclus. Daarnaast gaan centrale banken ook nog de balans afbouwen, wat betekent dat er minder liquiditeit in de markt komt", aldus Van Leenders.

De beleggingsstrateeg is daarbij wat negatiever over de VS dan over Europa. In Europa hebben bedrijfsobligaties de voorkeur en in de VS zit Van Lanschot Kempen wat meer in staatsobligaties met een korte looptijd.

Ook beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management verwacht dat de Europese aandelenmarkten de komende tijd beter blijven presteren dan die in Amerika.

Eén van de voornaamste redenen is dat de Europese bankensector, een zwaargewicht op de Europese beurzen, momenteel de wind in de zeilen heeft. Daarnaast profiteert Europa, en dan met name de luxegoederensector, van de heropening van China.

Inflatietrend VS wakkert rentevrees aan

Veel aandacht ging afgelopen week uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in januari op jaarbasis met 6,4 procent, van 6,5 procent een maand eerder. De kerninflatie koelde af van 5,7 tot 5,6 procent.

In beide gevallen was dit wel licht tegenvallend, want de markt had gerekend op een inflatie van 6,2 procent en een kerninflatie van 5,5 procent.

"De desinflatoire (tragere inflatie) trend houdt in ieder geval aan", concludeerde ING.

Maar de inflatie blijft op maandbasis boven de 0,17 procent die nodig zou zijn om op termijn rond de doelstelling van 2 procent uit te komen. Tel daarbij op een werkloosheid die historisch laag blijft en de Fed zal de rente moeten blijven verhogen in maart "en mogelijk ook in mei", aldus ING.

Daar waar de Amerikaanse inflatiecijfers nog enigszins geruststellend waren afgelopen week, waren de producentenprijzen dat niet echt. Die lieten op maandbasis een stijging zien.

"Dit blaast een gat in het desinflatieverhaal", stelde Michael Hewson van CMC Markets, terwijl aanvankelijk juist de aanjager van de beurzen was na de inflatiecijfers.

Verder wees de analist van CMC op de woorden van Loretta Mester van de Cleveland Fed. Zij zag bij het laatste rentebesluit overtuigend bewijs voor een rentestap van 50 basispunten. Dat gold ook voor haar collega van de St. Louis Fed, James Bullard.

"Dit doet menig wenkbrauw fronsen", aldus Hewson. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg afgelopen week even tot boven de 3,90 procent.

De Fed zou de rente misschien ook nog wel iets beter op kunnen trekken nu de Amerikaanse consument geld blijft uitgeven, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Afgelopen week werd bekend dat de detailhandelsverkopen in de VS in januari met 3,0 procent zijn gestegen op maandbasis.

"De impact van de renteverhogingen op de economie lijkt tot nu toe beperkt. De verwachtingen voor de bedrijfswinsten zullen naar verwachting naar boven worden bijgesteld", aldus Wiersma.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0672 en daarmee op weekbasis licht lager.

WTI-olie kostte vrijdag zo'n 76 dollar en werd daarmee op weekbasis 5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Adyen, met een koerswinst op weekbasis van ruim 10,5 procent. Prosus was hekkensluiter, met een verlies van bijna anderhalf procent.

DSM steeg afgelopen week ruim 4 procent. Jefferies vond de cijfers niet verrassend en ook dat DSM nog wacht met het afgeven van een outlook verbaasde niet, aldus de zakenbank.

NN Group, dat net als DSM met cijfers kwam, steeg afgelopen week rond een procent, terwijl RELX 3,5 procent duurder werd na het openen van de boeken. Citi sprak van solide prestaties door het dataconcern.

Heineken steeg 5 procent op weekbasis. Femsa heeft laten weten het belang in Heineken volledig te gaan verkopen. Heineken maakte bekend zelf voor ongeveer een miljard euro aan aandelen van Femsa terug te kopen. Verder opende de brouwer afgelopen week de boeken. ING noemde daarbij de vrije kasstroom een punt van zorg, terwijl Degroof Petercam het koersdoel verhoogde.

Ahold Delhaize won meer dan 7,5 procent op weekbasis. Jefferies noemde de prestaties in het vierde kwartaal geruststellend en verhoogde het koersdoel. Degroof Petercam sprak van een sterk jaareinde.

Randstad daalde rond een half procent na het openen van de boeken. Volgens Jefferies overtrof Randstad de verwachtingen, terwijl KBC juist reden zag om het aandeel van de kooplijst te halen na de sterke prestaties van het aandeel in de afgelopen maanden. Vrijdag haalde Barclays Randstad van de koopliijst. Dit jaar en volgend jaar zal de omzet volgens de Britse bank dalen, en pas in 2025 is er weer groei.

OCI daalde afgelopen week licht in de AMX na het openen van de boeken. De kunstmestproducent boekte in het vierde kwartaal van 2022 een vlakke omzet, terwijl de winst flink onder druk stond. ING sprak van een zwakke EBITDA. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 40,00 naar 35,00 euro.

Alfen verloor bijna 7 procent op weekbasis en belandde daarmee onderaan in de Midcap. Volgens analisten waren de cijfers en de vooruitblik die Alfen afgaf conform verwachting.

Vopak steeg op weekbasis licht na cijfers. Het tankopslagbedrijf voldeed in het vierde kwartaal aan de eigen verwachtingen. "Vopak heeft in het vierde kwartaal goede vooruitgang geboekt", oordeelde ING.

Air France-KLM ging afgelopen week aan kop met een plus van 14,5 procent. De luchtvaartmaatschappij schreef afgelopen kwartaal zwarte cijfers en behaalde een recordomzet. Ook de outlook was positief.

Arcadis steeg ruim een half procent na cijfers. Degroof Petercam sprak van solide resultaten.

Bij de kleinere aandelen deden de bouwers afgelopen week goede zaken. BAM won na cijfers een procent en Heijmans zelfs rond de 8 procent. BAM liet een goede winstmarge zien en keert ook weer dividend uit. Bij Heijmans trokken de winst en omzet afgelopen kwartaal aan. De bouwer herhaalde ook de outlook voor dit jaar. Analisten spraken van sterke cijfers.

Ordina leverde op weekbasis ruim 4 procent in. ING sprak van teleurstellende resultaten, ondanks dat Ordina wel alle winst als dividend zal uitkeren.

Pharming verloor afgelopen week bijna 12 procent. De beoordeling van leniolisib van Pharming kost de Europese toezichthouder EMA meer tijd.

CM.com sloot de rij met een verlies van 19 procent na het vrijgeven van cijfers.

Koploper Sif steeg ruim 9,5 procent. De funderingsspecialist investeert 328 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles. Eenmaal gereed, naar verwachting in 2025, zorgt deze faciliteit dat de capaciteit van Sif stijgt naar 500 kiloton per jaar. ING wees op de terugverdientijd van 3 tot 4 jaar. Beleggers waren al lang in afwachting van een definitief besluit over de capaciteitsuitbreiding in Rotterdam.

Brunel won ruim 3,5 procent na het openen van de boeken. De detacheerder behaalde afgelopen kwartaal een hogere omzet. Analisten concludeerden dat de groeitrend doorzet.

Ebusco verloor 4 procent na een tussentijdse update. Die update leverde een gemengde boodschap op. Ebusco presenteerde een sterke groei, maar wel in combinatie met een vertraging bij de levering van bussen uit China, aldus Degroof Petercam.