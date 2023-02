Wall Street koerst lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 0,8 procent op 4.059,09 punten, de Dow Jones index daalt 0,1 procent op 33.684,61 punten en de Nasdaq noteert 1,2 procent lager op 11.713,16 punten. De hoop dat de Federal Reserve de rente later dit jaar zal verlagen, neemt steeds verder af. "Na een geruststellende week lijkt de Amerikaanse markt opnieuw last te hebben van rentevrees. Dit valt toe te schrijven aan de producentenprijzen, maar geven een vertekend als gevolg van weersinvloeden, en opmerkingen van twee Fed-leden, die momenteel geen stemrecht hebben", zei zakenbank Peel Hunt. Donderdagavond gaf James Bullard van de St. Louis Fed aan dat ook hij de voorkeur gaf aan de renteverhoging van 50 basispunten bij het laatste rentebesluit. En, vulde hij aan, de Fed zou de rente met nog eens 75 basispunten moeten verhogen, liefst zo snel mogelijk. Zijn collega van de Richmond Fed, Tom Barkin, zei vrijdag dat hij de voorkeur geeft aan verhogingen met 25 basispunten. Vrijdag werd op macro-economisch vlak bekend dat de Amerikaanse importprijzen in januari met 0,2 procent zijn gedaald, terwijl de markt rekende op een beperktere daling van 0,1 procent.



De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in januari opnieuw gedaald. De LEI daalde met 0,3 procent tot 110,3. De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0689. WTI wordt 3,5 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Deere & Co heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt en zag de winst ruimschoots verdubbelen, wat aanleiding was om de winstverwachting voor het hele boekjaar te verhogen. Het aandeel stijgt ruim 8 procent. Applied Materials daalde een procent. Het Amerikaanse bedrijf dat apparatuur, diensten en software levert voor de productie van halfgeleiderchips, heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd maar waarschuwde ook voor uitdagingen. DoorDash overtrof afgelopen kwartaal ook de verwachtingen bleek donderdag nabeurs, waarop het aandeel direct flink steeg. Vrijdag nemen beleggers gas terug en verliest de maaltijdbezorger 9 procent. DraftKings noteert 15 procent hoger, nadat de specialist in sportweddenschappen zijn outlook voor 2023 verhoogde. Moderna verliest ruim 5 procent, nadat een onderzoek naar een experimenteel griepvaccin gemengde resultaten opleverde. Redfin daalt 6,5 procent. Het online vastgoedplatform voorziet in het eerste kwartaal een verlies van 105 tot 116 miljoen dollar, in vergelijking met een verlies van 91 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

