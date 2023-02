Europese beurzen licht lager het weekend in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 464,30 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 15.482,00 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,3 procent bij een stand van 7.347,72 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager op 8.004,36 punten. "Het sentiment onder beleggers is de afgelopen weken enorm positief geweest", zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "De gedachte dat de inflatie snel zal afremmen en de Fed het daardoor rustiger aan zal doen, voerde de boventoon." "Beleggers werden de afgelopen dagen echter verrast door een combinatie van sterke macro economische cijfers en die spraken de gedachte dat de Federal Reserve het rustiger aan zal doen tegen", aldus Blekemolen, die wees op de gestegen detailhandelsverkopen, een stijgend consumentenvertrouwen en een minder scherpe terugval van de inflatie. "Een sterke combinatie van cijfers dus, die hogere rentes kunnen uitlokken." Fed-lid James Bullard deed er volgens Blekemolen donderdagavond nog een schepje bovenop door te zeggen dat hij tijdens de vorige vergadering van de centrale bank eigenlijk een renteverhoging met 50 basispunten wilde en dat hij een renteverhoging van die omvang tijdens de volgende vergadering in maart niet uitsluit. Blekemolen zag de Amerikaanse beurzen daarop donderdag flink dalen. Dat de inflatie ook in de eurozone hardnekkig blijft, lieten Franse inflatiecijfers vrijdag zien. De consumentenprijzen liepen in januari op jaarbasis met 6,0 procent op, iets meer dan de 5,9 procent in december. Beleggers onderschatten hoe lang de inflatie hoog kan blijven, zei bestuurder Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank vrijdag tegen Bloomberg. "We zijn nog ver verwijderd van de overwinning", aldus Schnabel. En dat betekent dat de ECB wellicht harder zal moeten optreden. Voorzitter van de Franse centrale bank François Villeroy de Galhau waarschuwde vrijdag in een toespraak dat de rentes vermoedelijk pas deze zomer zullen pieken en dat een renteverlaging dit jaar is uitgesloten. De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0660. WTI werd ruim 3 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal van 2022 een recordomzet geboekt, terwijl ook het nettoresultaat steeg. Het aandeel sloot ruim 5 procent hoger. De Duitse verzekeraar Allianz verloor zo'n 2 procent na cijfers. Vooral de outlook werd slecht ontvangen. In het spoor van de dalende olieprijzen leverden energiereuzen BP, Shell en TotalEnergies zo'n 1,5 tot 2 procent in. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot 1,5 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

