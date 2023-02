KPN koploper in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,9 procent tot 765,04 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,4 procent liet optekenen.

Rentevrees blijft dominant onder beleggers, aangewakkerd door uitspraken van twee Fed-leden, die hintten op een renteverhoging van 50 basispunten bij de volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank in maart.

"Even 'hawkish' als begrijpelijk. Centrale bankiers hebben namelijk als belangrijkste doel om de koopkracht van de munt, in dit geval de dollar, te beschermen. Dat kunnen ze alleen bereiken door geloofwaardig te handelen, in dit geval de rente verhogen, en betrouwbaar over te komen. Dan is het logisch dat er bij deze, nog steeds hoge inflatieniveaus wordt gehint op hogere rentes om de inflatie te beteugelen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Stijgende producentenprijzen betekenen meer inflatie en dus werk aan de winkel voor de Fed en de ECB, aldus analist Salah Bouhmidi van IG.

Beleggers onderschatten hoe lang de inflatie hoog kan blijven, zei bestuurder Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank in gesprek met Bloomberg. "We zijn nog ver verwijderd van de overwinning", aldus Schnabel. En dat betekent dat de ECB wel eens agressiever zal gaan optreden, denkt Bouhmidi.



De AEX is er dit jaar nog niet in geslaagd om de week boven de 770 punten te sluiten, "wat de kracht van deze weerstand onderstreept", merkte de analist van ING op.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Franse consumentenprijzen in januari op jaarbasis met 6,0 procent zijn gestegen, een fractie meer dan de 5,9 procent in december.

In de VS bleken de importprijzen in janauri met 0,2 procent zijn gedaald, terwijl de markt rekende op een beperktere daling van 0,1 procent. En de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in januari opnieuw gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0660. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0672 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0668 op de borden.

Olie werd vrijdag maar liefst 2,4 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten acht van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Ahold Delhaize met een winst van 1,8 procent. KPN steeg eveneens 1,8 procent, terwijl Heineken 1,5 procent won. De Amsterdamse brouwer zal voor 1 miljard euro aandelen Heineken kopen die grootaandeelhouder Femsa in de etalage heeft gezet.

Prosus was met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler. ArcelorMittal verloor 2,1 procent en Shell daalde 1,9 procent.

In de AMX noteerde Air France-KLM na cijfers stevig in het groen met een plus van 5,3 procent. De luchtvaarder is optimistisch gestemd dat de impact van de coronacrisis in 2024 volledig is weggeëbd, zo merkte ING op.

Alfen bungelde onderaan met een verlies van 4,3 procent. Basic-Fit werd 3,8 procent goedkoper.

In de AScX daalde bouwer Heijmans 1,4 procent na cijfers. Sectorgenoot BAM verloor bijna 4,9 procent, waarmee een groot deel van de winst van donderdag, na cijfers, weer verdampte. Brunel steeg na cijfers 0,9 procent. ING reageerde positief op de cijfers van Brunel.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent lager op 4.049,42 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het rood.