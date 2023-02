Video: in tweede jaarhelft weer winstgroei

(ABM FN-Dow Jones) Het cijferseizoen is aardig onderweg en zoals altijd valt de meerderheid van de resultaten mee. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office bij ING, voor de camera van ABM Financial News.

Wel zijn de koersuitslagen groot, als het maar een beetje mee- of tegenvalt, aldus Homan, die onlangs met het ING Investment Office de prijs voor de beste asset allocatie in de categorie 'equities sector' bij Alpha Research won.

De rode draad in de cijfers is dat de omzetten "best fors" toenemen, terwijl de winsten min of meer een pas op de plaats maken.

Dat is volgens Homan ook logisch, omdat in de omzet de inflatie kan worden doorberekend, maar aan de winstkant is er sprake van margedruk. "En die marges kunnen nog wel wat lager", voorziet de beleggingsspecialist. De marges liggen immers nog steeds boven het niveau van voor de coronacrisis.

"Maar de omzetten kunnen ook nog wat verder toenemen, want de inflatie is nog niet weg."

Vanaf de tweede jaarhelft rekent Homan weer op aantrekkende winsten.

Om dit te kunnen realiseren, zijn er in de IT en tech forse ontslagrondes. Maar die vinden snel weer een baan bij andere bedrijven, "want de werkloosheid stijgt niet". Kortom zij kunnen hun marge ook echt in stand houden, concludeert Homan, en dat wordt door beleggers beloond.

