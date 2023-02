Beursblik: sterke resultaten van Heijmans Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft vrijdag sterke resultaten over 2022 gepubliceerd. Dit concludeerde analist Tijs Hollestelle van ING. "Het bedrijf viert dit jaar zijn honderdjarige bestaan en lijkt, zoals goede wijn en kaas, met de jaren beter te worden", aldus de analist. Heijmans boekte in 2022 een onderliggende EBITDA van 126 miljoen euro, wat circa 8 procent hoger was dan de ramingen van ING en 6 procent hoger dan de door het bouwbedrijf zelf samengestelde analistenconsensus. "De balans van Heijmans bleef, zoals verwacht, zeer sterk", oordeelde Hollestelle. "En het bedrijf rapporteerde een netto kaspositie van 151 miljoen euro. De consensus ging uit van 90 miljoen euro." Ook het voornemen om de aandeelhouders 1,01 euro per aandeel uit te keren is volgens de analist zeer positief. "Op basis van de huidige koers van het aandeel betekent dit een rendement van 7,9 procent", aldus Hollestelle. ING hanteert een koopadvies voor Heijmans met een koersdoel van 14,20 euro. Het aandeel Heijmans noteerde vrijdag 2,8 procent lager op 12,40 euro. Bron: ABM Financial News

