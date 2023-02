Valuta: dollar wint aan kracht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag onder de 1,07 dollar in een markt die minder rekening lijkt te houden met een renteverlaging later dit jaar in de Verenigde Staten. "De kans daarop wordt door de markt steeds geringer geacht", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De financiële markten gaan inmiddels uit van een piek in de bovengrens van de target range van 5,25 procent voor juli, tegen 4,9 procent op 2 februari", aldus Boele. Met de beweging van vandaag zet de dollar het eerder ingezette herstel door. "Dat begon eigenlijk al onmiddellijk na de bekendmaking van de beleidsbeslissingen van de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Met de onzekerheden die toen leefden en die dan nu uit de weg zijn, verbeterde het sentiment ten opzichte van de dollar enigszins", aldus Boele. De euro bereikte eerder het psychologische niveau van 1,10 dollar. "Bij gebrek aan verder opwaarts momentum namen sommige beleggers winst. Vervolgens signaleerden sommige Fed-functionarissen meer toekomstige renteverhogingen dan de markt had ingeprijsd, vooral na de iets hoger dan verwachte inflatiecijfers", zo stelde de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag. Voorlopig lijkt de macro-economische omgeving niet gevoed te worden met invloedrijke cijfers. Volgende week vrijdag 24 februari komen er voor de Federal Reserve belangrijke inflatiedata over januari naar buiten, die de inkomens en besteding over dezelfde maand begeleiden. De Britse detailhandel verkocht in januari meer dan verwacht op maandbasis. In Frankrijk liepen de consumentenprijzen in januari op jaarbasis met 6,0 procent op, iets meer dan de 5,9 procent in december. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de importprijzen en de leidende indicatoren over januari op de agenda. De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,0636 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8909 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,1940 dollar. Bron: ABM Financial News

