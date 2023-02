KBC Securities verhoogt koersdoel Ahold Delhaize licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor Ahold Delhaize licht verhoogd van 32 naar 33 euro bij handhaving van het koopadvies. Na de analistenmeeting van Ahold verklaarde het management volgens KBC dat het tussen 2022 en 2025 nog eens 4,0 miljard dollar aan besparingen wil realiseren. Dit jaar zou dat meer dan 1 miljard euro moeten zijn, om de groepsmarges boven de 4 procent te houden, terwijl de onderliggende winst per aandeel stabiel moet blijven. KBC verwacht onder meer dat de hogere energieprijzen na 2023 zullen wegebben, zodat er ruimte komt voor nog meer margeverbeteringen. Het aandeel Ahold steeg vrijdagochtend met 0,4 procent tot 29,32 euro. Bron: ABM Financial News

