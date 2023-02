Chippers houden AEX in het rood - defensieve aandelen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,0 procent tot 763,95 punten.

"Het sentiment onder beleggers is de afgelopen weken enorm positief geweest", zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "De gedachte dat de inflatie snel zal afremmen en de Fed het daardoor rustiger aan zal doen, voerde de boventoon. Beleggers werden de afgelopen dagen echter verrast door een combinatie van sterke macro economische cijfers die deze gedachte tegenspreken", aldus de expert van Lynx, wijzend op de gestegen detailhandelsverkopen, een stijgend consumentenvertrouwen en een minder scherpe terugval van de inflatie. "Een sterke combinatie van cijfers dus, die hogere rentes kunnen uitlokken."

De aanhoudend hoge inflatie biedt volgens Lynx genoeg reden voor zorgen. Fed-lid James Bullard deed er volgens Blekemolen donderdagavond nog een schepje bovenop door te zeggen dat hij tijdens de vorige vergadering van de centrale bank eigenlijk een renteverhoging met 50 basispunten wilde en dat hij een renteverhoging van die omvang tijdens de volgende vergadering in maart niet uitsluit. Blekemolen zag de Amerikaanse beurzen daarop donderdag flink dalen.

Ook het feit dat de Amerikaanse producentenprijzen gisterenmiddag harder stegen dan verwacht en op maandbasis zelfs de sterkste stijging lieten zien sinds juni, hielp het sentiment ook niet, zo stelden analisten van SEB.

Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets tonen de Amerikaanse producentenprijzen aan dat "de inflatie weliswaar een hoogtepunt heeft bereikt, maar dat de daling geen rechte lijn naar beneden zal zijn."

SEB wees verder op berichten vanuit Hongkong dat de invloedrijke bankier Bao Fan is verdwenen. De verdwijning voedt de speculatie over een nieuw hard optreden van de overheid tegen de financiële sector, aldus SEB. "De markt ziet een parallel met de verdwijning van Jack Ma in 2020 en het harde ingrijpen van Chinese autoriteiten in de techsector."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0639.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen daalden de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi 1,4 tot 1,8 procent. Philips was de grootste daler met 2,7 procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel en herhaalde het verkoopadvies voor Philips. KPN noteerde daarentegen met 1,1 procent in het groen.

In de AMX noteerde Air France-KLM na cijfers in het groen met een plus van 7,6 procent. De luchtvaarder is optimistisch gestemd dat de impact van de coronacrisis in 2024 volledig is weggeëbd, zo merkte ING op. Alfen was met 3,1 procent de grootse daler. InPost verloor 2,5 procent.

In de AScX daalde bouwer Heijmans 3,1 procent na cijfers. Sectorgenoot BAM verloor bijna 4,6 procent, waarmee een groot deel van de winst van donderdag, na cijfers, weer verdampte. Brunel steeg na cijfers 0,5 procent.