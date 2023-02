Beursblik: groeitrend Brunel zet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft in het vierde kwartaal een sterke groeitrend laten zien. Dit bleek vrijdag uit een analyse door ING van de cijfers van Brunel. ING stelde vast dat de omzet na het derde kwartaal niet verzwakte, waarbij vooral de groeiversnelling in Duitsland er uit sprong. Het bedrijfsresultaat (EBIT) over het laatste kwartaal van 2022 van 17,8 miljoen verhield zich tot een verwachting van ING van 14,7 miljoen euro, terwijl er ook nog eens sprake was van 2,5 werkdag minder en Tailor Hopkinson nog niet aan dit resultaat bijdroeg, aldus de bank. De outlook van de detacheerder voor het eerste kwartaal van 2023 beoordeelde ING als sterk ING heeft een koopadvies voor het aandeel Brunel met een koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel Brunel noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,1 procent lager op 11,18 euro. Bron: ABM Financial News

