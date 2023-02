Beursblik: Air France-KLM optimistisch gestemd

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM is optimistisch gestemd, dat de impact van de coronacrisis in 2024 volledig is weggeëbd. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag na cijfers van de luchtvaarder.

Air France-KLM realiseerde in het afgelopen kwartaal een ietwat glansloze marge, maar de omzetgroei was een stuk beter dan verwacht en viel 4 procent boven de consensus uit. De EBITDA over heel 2022 was 1 procent hoger dan waar de consensus op mikte.

De outlook voor de eerste jaarhelft met een bezettingsgraad van 90 tot 95 procent en van meer dan 95 procent in de tweede jaarhelft ten opzichte van 2019 is volgens Mulder positief. Dit maakt volgens de analist de weg vrij om in 2024 weer op volledige capaciteit te zitten en impliceert dat de impact van de coronacrisis volledig is verdwenen.

Voor de middellange termijn mikt Air France-KLM op een marge van 7 tot 8 procent bij lagere kosten per eenheid. "Dit wordt een uitdaging, gezien de hogere lonen en andere kosten, die constant stijgen", zo stelde de analist. Daarbovenop wil Air France-KLM tegen april ook vrij zijn van overheidssteun.

ING heeft een Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 1,40 euro. Het aandeel schoot vrijdag 8,6 procent omhoog tot 1,82 euro.