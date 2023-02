Beursblik: Barclays haalt Randstad van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor Randstad verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen en het koersdoel van 71,00 naar 62,50 euro. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Britse bank. Barclays stelde dat de omzetdruk bij de onderneming net is begonnen en nog wel even zal aanhouden, ofschoon het geen sterke terugval lijkt te worden. Tegenover deze cyclische beweging staat volgens de analisten een sterke balans, een goede kasstroom en betere resultaten dan de concurrentie. Barclays gaat voor 2023 uit van een autonome omzetdaling van 3,0 procent tegen eerder 2,5 procent. De EBITA-marge zal naar verwachting van de bank dit jaar uitkomen op 4,4 procent tegen 4,1 procent, voor kwartaalpublicatie eerder deze week. Voor 2024 wordt door Barclays uitgegaan van een bescheiden autonome omzetdaling met 1 tot 2 procent. Voor een herstel moet tot 2025 worden gewacht, denkt de bank. Het aandeel Randstad noteerde vrijdag op een rood Damrak 0,5 procent lager op 58,52 euro. Bron: ABM Financial News

