Jefferies verlaagt koersdoel DSM

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 145,00 naar 143,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Jefferies verlaagden hun EBITDA-ramingen met gemiddeld 6 procent voor de komende twee jaar, vanwege de lagere vitamineprijzen. Een overschot aan vitamine A zal de prijzen volgens Jefferies drukken. Als gevolg kwam de bank tot een lager koersdoel. Evenwel is DSM-Firmenich het goedkoopste aandeel in de sector Nutrition dat Jefferies volgt. Het aandeel DSM leverde vrijdagochtend 2,4 procent in op 122,70 euro. Bron: ABM Financial News

