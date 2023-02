Schiphol leed verlies in 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) Schiphol Group heeft in 2022 ondanks een herstel van het vliegverkeer toch verlies geleden. Dit kwam vrijdag naar voren uit de jaarcijfers van het luchthavenbedrijf. Schiphol moest over het afgelopen boekjaar een onderliggend resultaat van 28 miljoen euro negatief overleggen, ondanks een omzetstijging van bijna 83 procent naar 1,5 miljard euro. De luchthaven sprak van “slechte financiële resultaten”. Het weer opstarten van het vliegverkeer ging gepaard met “opschalingsproblemen”, die voor reizigers tot ernstige vertragingen hebben geleid. Voor het herstel van de operationele problemen heeft Schiphol circa 120 miljoen euro extra kosten gemaakt. Ondanks het sterke herstel van het luchtverkeer acht Schiphol het onzeker of het niveau van voor de pandemie weer kan worden bereikt. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van COVID-19 en de bijbehorende reisbeperkingen en, op middellange termijn, de aankondiging van de Nederlandse regering om het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol vanaf november 2024 terug te brengen naar 440.000. Bron: ABM Financial News

