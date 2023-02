Heineken koopt voor 1 miljard eigen aandelen van Femsa Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft voor in totaal 1 miljard euro aan aandelen Heineken nv en Heineken Holding teruggekocht van Femsa, dat donderdag aankondigde dat het zijn resterende belang in de Nederlandse bierbrouwer wil verkopen. Dit maakte Heineken vrijdagochtend bekend. Heineken kocht de aandelen van de nv van Fesma voor 91 euro per aandeel in, ofwel een totaalbedrag van 708 miljoen euro. Daarnaast kocht de brouwer de aandelen Heineken Holding voor 75 euro per stuk, voor een totaalbedrag van 292 miljoen euro. Heineken financierde de transacties met bestaande kasmiddelen en toegezegde kredietfaciliteiten, zo werd op donderdag al bekendgemaakt. Het effect op haar nettoschuld/EBITDA (beia) zal ongeveer 0,15x bedragen. Voorlopig is Heineken van plan om de ingekochte Heineken-aandelen als zogeheten treasury aandelen vast te houden en de ingekochte Heineken Holding-aandelen op de balans te houden. De positie van Heineken Holding als controlerend aandeelhouder in Heineken zal niet worden beïnvloed door de plannen van Femsa. Bron: ABM Financial News

