Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel NN Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor NN Group verhoogd van 52,80 naar 55,80 euro met een onveranderd Houden advies. NN Group is een typisch voorbeeld van 'under promise and over deliver' vindt analist Michael Huttner. "We denken dat dat ook de reden is dat het aandeel donderdag 2 procent steeg nadat het de consensus voor de solvabiliteit, het dividend en de operationele kapitaalaanwas versloeg", aldus de analist. Huttner heeft er alle vertrouwen in dat NN duidelijk voor op koers ligt om de doelstellingen voor 2025 te halen, ondanks dat NN terughoudend klonk in zijn commentaar. Berenberg rekent dan ook niet langer op een extra aandeleninkoop van 150 miljoen euro bovenop de gebruikelijke 250 miljoen euro. Dat zal in 2024 volgens de bank echter wel gebeuren. Berenberg heeft in Nederland een voorkeur voor Aegon. Het aandeel NN sloot donderdag op 40,93 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.