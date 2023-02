Ferdinand Vaandrager nieuwe interim-CFO ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO stelt per 1 mei Ferdinand Vaandrager aan als interim-CFO van de bank. Dit maakte de bank vrijdagochtend bekend. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Vaandrager vervangt Lars Kramer, die terugtreedt om andere carrièrekansen buiten het bedrijf na te streven. Vaandrager werkt al meer dan 25 jaar in de bankensector, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland. Vaandrager is nu nog hoofd van de Investor Relations-afdeling van ABN. Eerder was hij werkzaam bij onder meer Royal Bank of Scotland en Citigroup. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.