AEX wacht lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet vrijdag naar verwachting een stap terug. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van circa een procent, na een rood slot op Wall Street donderdagavond.

Donderdag startte de AEX na een cijferregen nog voortvarend aan de handelsdag, maar na de producentenprijzen in de VS om half drie werden beleggers terughoudender. De index sloot nog wel met 0,3 procent in het groen op 771,69 punten.

"De reden voor de 'pullback' waren de Amerikaanse producentenprijzen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Hewson tonen de Amerikaanse producentenprijzen, die in januari weer stegen, aan dat "de inflatie weliswaar een hoogtepunt heeft bereikt, maar dat de daling geen rechte lijn naar beneden zal zijn."

Dinsdag werden beleggers al negatief verrast door een tegenvallende Amerikaanse inflatie in januari. Het rendement op de tienjarige treasury steeg sindsdien met ongeveer 20 basispunten naar 3,90 procent.

Wall Street probeerde donderdag de rentevrees van zich af te schudden, maar moest in het laatste handelsuur toch fors terrein prijsgeven. De terugval vond plaats nadat James Bullard, van de Federal Reserve van St. Louis, olie op het vuur gooide door zich voorstander te verklaren van een renteverhoging met 50 basispunten in maart.

Hoofdgraadmeter S&P 500 daalde uiteindelijk krap anderhalf procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,8 procent moest inleveren.

Het negatieve slot op Wall Street heeft zijn weerslag op het sentiment vanochtend in Azië, waar de hoofdindices eensgezind in het rood noteren. De grootste dalers zijn Sydney en Seoel met verliezen van krap een procent.

Ook de Amerikaanse olie-future doet vanochtend een stapje terug met een daling van een procent naar 77,71 dollar per vat.

Beleggers hebben vandaag onder meer aandacht voor de Franse inflatie in januari en de index van leidende indicatoren in de VS.

Bedrijfsnieuws

Afgelopen kwartaal kwam het operationeel resultaat van Air France-KLM uit op 134 miljoen euro, een daling met 45 miljoen euro. Air France-KLM zag de omzet op jaarbasis wel stijgen met 47,3 procent naar ruim 7,1 miljard euro. Dit was voor de luchtvaartmaatschappij de hoogste omzet in een vierde kwartaal ooit. De consensusverwachting onder analisten voorzag voor het afgelopen kwartaal een omzet van gemiddeld 6,8 miljard euro en een operationele winst van 110 miljoen euro.

Heijmans boekte in 2022 een onderliggende EBITDA van 126 miljoen euro, in vergelijking met 106 miljoen euro in 2021, bij een marge van 7,0 procent. De bouwer herhaalde zijn outlook voor 2023.

IMCD South Africa bereikte een akkoord om CPS Chemical Oil-Tech over te nemen. Het bedrijf, met 8 werknemers, had in boekjaar 2021/2022 een omzet van omgerekend 12 miljoen euro.

Heineken zal voor in totaal 1 miljard euro aan aandelen Heineken en Heineken Holding terugkopen van Femsa, dat donderdag aankondigde dat het zijn resterende belang in de Nederlandse bierbrouwer wil verkopen.

Lavide Holding heeft tot en met 28 februari 2023 om de registratie van ING Bank als ENL-agent te verwijderen, anders wordt een dwangsom van 2.500 euro per dag opgelegd, met een maximum van 250.000 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 1,4 procent op 4.090,41 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent op 33.696,85 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent lager op 11.855,83 punten.