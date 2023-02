Brunel ziet omzet stijgen, maar marges dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel International heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet en het resultaat zien oplopen, maar de marges zien dalen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. De omzet steeg met 29 procent naar 316,3 miljoen euro. De brutowinst steeg met 11 procent op jaarbasis, terwijl de brutomarge daalde van 24,2 naar 20,8 procent. Het bedrijfsresultaat (EBIT) over de verslagperiode steeg met 13 procent naar 17,8 miljoen euro, waarmee de marge daalde van 6,4 naar 5,6 procent. In heel 2022 boekte Brunel een omzet van 1,18 miljard euro, een plus van 31 procent ten opzichte van 2021. De EBIT steeg van 47,7 naar 60,9 miljoen euro, wat een marge opleverde van 5,2 procent. Brunel stelde vrijdag over 2022 een dividend van 0,55 per aandeel voor, 22 procent meer dan over 2021 en een pay-out van 95 procent. Outlook Brunel verwacht dat in het eerste kwartaal van 2023 de groei doorzet en de omzet gelijk zal zijn aan die in het vierde kwartaal. Daarbij merkte het bedrijf op dat normaal rond de jaarwisseling de omzet onder druk staat. De operationele kosten zullen echter ook stijgen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.