Recordomzet voor Air France-KLM in vierde kwartaal

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal van 2022 een recordomzet geboekt, terwijl ook het nettoresultaat steeg. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. "In 2022 hebben we veerkracht laten zien in een context van ongekende crises", aldus CEO Benjamin Smith. "Ondanks de omicronvariant van het coronavirus, de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de operationele verstoringen bij grote luchthavens afgelopen zomer, konden we succesvol inspelen op de vraag naar reizen." Afgelopen kwartaal kwam het operationeel resultaat uit op 134 miljoen euro, een daling met 45 miljoen euro. Air France-KLM zag de omzet op jaarbasis wel stijgen met 47,3 procent naar ruim 7,1 miljard euro. Dit was voor de luchtvaartmaatschappij de hoogste omzet in een vierde kwartaal ooit. De consensusverwachting onder analisten voorzag voor het afgelopen kwartaal een omzet van gemiddeld 6,8 miljard euro en een operationele winst van 110 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 496 miljoen euro, na een verlies een jaar eerder in dezelfde periode. In het derde kwartaal verdiende de maatschappij nog 460 miljoen euro. Analisten rekenden voor het vierde kwartaal op een nettoverlies van 78 miljoen euro. Air France-KLM zat afgelopen kwartaal op een capaciteitsbenutting van 85,9 procent. Er werden 21 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van ruim 32 procent. Afgelopen jaar gebruikte de luchtvaarder 4,9 miljard euro aan liquiditeiten om het schuldprofiel te verbeteren. De nettoschuld stond in december op 6,3 miljard euro. Over heel 2022 kwam de operationele winst uit op krap 1,2 miljard euro, waar Air France zelf mikte op een resultaat van meer dan 900 miljoen euro. Analisten rekenden op een operationele jaarwinst van 720 miljoen euro. In 2021 leed de luchtvaartmaatschappij nog een verlies van 1,6 miljard euro. Outlook Air France-KLM wil dit jaar de balans verder opschonen om volledig vrij te zijn van overheidssteun. De luchtvaarder heeft vertrouwen dat het huidige herstel zich doorzet. In het eerste kwartaal van 2023 verwacht Air France-KLM dat 90 tot 95 procent van de stoeltjes verkocht zijn. Voor heel het jaar mikt het bedrijf op 95 tot 100 procent. De kosten per unit zullen stabiel zijn, verwacht de maatschappij. Op middellange termijn moet een operationele marge mogelijk zijn van 7 tot 8 procent. Dit was in 2022 nog 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

