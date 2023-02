Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 104 punten voor de Duitse DAX en een min van 46 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag toch in het groen geëindigd.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde het een handelsdag met twee gezichten: 's ochtends wisten de FTSE100 en CAC40 te pieken, maar in de middagsessie vielen de indexen terug na het verschijnen van tegenvallende inflatiedata uit de VS.

Volgens Hewson tonen de Amerikaanse producentenprijzen, die in januari weer stegen, aan, dat "de inflatie weliswaar een hoogtepunt heeft bereikt, maar dat de daling geen rechte lijn naar beneden zal zijn."

Morgan Stanley is evenwel te spreken over de prestaties van Europese aandelen.

Eén van de voornaamste redenen is dat de Europese bankensector, een zwaargewicht op de Europese beurzen, momenteel de wind in de zeilen heeft. Daarnaast profiteert Europa, en dan met name de luxegoederensector, van de heropening van China.

Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft in heel 2022 meer omzet geboekt, maar voorziet een vertraging van de omzetgroei in het lopende jaar 2023. Het aandeel verloor 2,5 procent.

RELX heeft in 2022 meer omzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2021 en wil dit jaar opnieuw eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg ruim een procent.

Umicore heeft in 2022 de resultaten zien teruglopen en verwacht een verdere daling in het lopende boekjaar. Het aandeel daalde een half procent.

Commerzbank kwam met beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal. Het aandeel steeg meer dan 11,5 procent in Frankfurt.

In Parijs won Orange 6,5 procent nadat het telecombedrijf de verwachtingen wist te verslaan.

Euro STOXX 50 4.300,22 (+0,5%)

STOXX Europe 600 465,24 (+0,2%)

DAX 15.533,64 (+0,2%)

CAC 40 7.366,16 (+0,9%)

FTSE 100 8.012,53 (+0,2%)

SMI 11.194,91 (-0,7%)

AEX 771,69 (+0,3%)

BEL 20 3.915,89 (-0,1%)

FTSE MIB 27.853,74 (+1,2%)

IBEX 35 9.327,30 (+0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een rode opening tegemoet, na donderdag ook in het rood te zijn geeindigd.

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen in januari op maandbasis met 0,7 procent zijn gestegen na een afname in december. Ook de kerninflatie liep op maandbasis harder op. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 6,0 procent. Dat is wel minder dan de inflatie van 6,5 procent in december.

"Dit blaast een gat in het desinflatieverhaal", aldus Michael Hewson van CMC Markets, terwijl dit verhaal juist de aanjager van de beurzen was de afgelopen dagen.

Verder wees de analist van CMC op de woorden van Loretta Mester van de Cleveland Fed. Zij zag bij het laatste rentebesluit overtuigend bewijs voor een rentestap van 50 basispunten. "En dit deed menig wenkbrauw fronsen", aldus Hewson, waarbij het de vraag is of meer beleidsmakers er zo over dachten.

Donderdagavond gaf James Bullard van de St. Louis Fed aan dat ook hij de voorkeur gaf aan de renteverhoging van 50 basispunten bij het vorige rentebesluit.

Wall Street sloot woensdag nog hoger, na beter dan verwachte detailhandelsverkopen, wat werd gezien als een teken van economische kracht, maar wat de Federal Reserve er ook toe zou kunnen aanzetten om de rentes te blijven verhogen.

"De Amerikaanse markten kenden een sterke sessie, zelfs toen de detailhandelsverkopen van januari uitkwamen op een stijging van 3 procent. Hoewel dit uitstekend nieuws is voor de Amerikaanse economie, is het slecht nieuws voor degenen die denken dat de Fed de komende maanden het tempo van de renteverhogingscyclus zal vertragen", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week licht is gedaald, met 1.000 aanvragen.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in januari fractioneel gestegen, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen daalde.

Opmerkelijk was dat de index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia in februari onverwacht hard daalde. De index daalde naar -24,3 in februari van -8,9 in januari. Economen hadden juist op een kleine verbetering gerekend. De Empire State index liet woensdag nog een flinke verbetering zien, terwijl hier juist was gerekend op een verslechtering.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar 3,86 procent. WTI-olie werd iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Tesla roept zo'n 400.000 voertuigen terug vanwege problemen met de zelfsturende software in de auto's, die crashes kan veroorzaken. Het aandeel verloor ruim 5,5 procent.

Apple daalde rond een procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat het Amerikaanse ministerie van justitie de afgelopen maanden zijn inspanningen heeft opgevoerd om een mogelijke mededingingszaak tegen de iPhone-maker te beginnen.

Cisco won meer dan 5 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De Amerikaanse maker van netwerkdiensten, vergadertools en beveiligingssoftware verhoogde zijn outlook voor het hele boekjaar.

Roku steeg dik 11 procent. De streamingdienst rapporteerde over het vierde kwartaal een meevallend verlies en een beter dan verwachte omzet.

Het aandeel Shopify sloot meer dan 15 procent lager. Hoewel het techbedrijf een verrassende winst rapporteerde, was de omzetverwachting zwak.

Zillow won rond een procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

S&P 500 index 4.090,41 (-1,4%)

Dow Jones index 33.696,85 (-1,3%)

Nasdaq Composite 11.855,83 (-1,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen staan vrijdag in het rood.

Nikkei 225 27.500,06 (-0,7%)

Shanghai Composite 3.246,11 (-0,1%)

Hang Seng 20.835,71 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0638. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0673.

USD/JPY Yen 134,69

EUR/USD Euro 1,0638

EUR/JPY Yen 143,28

MACRO-AGENDA:

08:00 Detailhandelsverkopen - Januari (VK)

08:45 Inflatie - Januari def. (Fra)

14:30 Importprijzen - Januari (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Allianz - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Renault - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:15 Air France-KLM - Cijfers vierde kwartaal (Fra)