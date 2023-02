Applied Materials positief ondanks uitdagingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Applied Materials heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar boven de verwachting gepresteerd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse bedrijf dat apparatuur, diensten en software levert voor de productie van halfgeleiderchips. In de verslagperiode daalde de winst licht, van 1,79 miljard tot 1,72 miljard dollar, of 2,02 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 2,03 dollar per aandeel was beter dan de 1,93 dollar per aandeel waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet verbeterde in het eerste kwartaal met 7 procent op jaarbasis naar 6,74 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 6,69 miljard dollar. CEO Gary Dickerson waarschuwde wel dat zowel de "economie als de halfgeleiderindustrie voor uitdagingen staan" dit jaar, maar denkt dat Applied Materials toch beter zal presteren dan zijn markten. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal rekent Applied Materials op een omzet van gemiddeld 6,4 miljard dollar. Dit is inclusief de impact van aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen en een verlies van zo'n 250 miljoen dollar gerelateerd aan een recent cyberbeveiligingsprobleem bij een leverancier. De aangepaste winst per aandeel moet in het tweede kwartaal uitkomen tussen de 1,66 en 2,02 dollar. Analisten gaan voor het lopende kwartaal uit van een aangepaste winst van 1,76 dollar per aandeel en een omzet van 6,29 miljard dollar. In de nabeurshandel stijgt het aandeel donderdag ruim een procent, na een verlies van bijna 3,5 procent in de reguliere handel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

