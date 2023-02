Maaltijdbezorger DoorDash beloond voor sterk kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft in het vierde kwartaal van 2022 een flink hogere omzet behaald en wist de verwachtingen te overtreffen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse maaltijdbezorger. "Ondanks wat er in de bredere macro-economie gebeurt, hebben we de afgelopen zeven kwartalen een dubbelcijferige groei gerealiseerd", aldus CFO Prabir Adarkar. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 40 procent op jaarbasis naar 1,8 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op 1,77 miljard dollar. DoorDash eindigde 2022 met een recordaantal klanten van 32 miljoen per maand en bij zijn dienst DashPass steeg het aantal abonnees van 10 miljoen naar meer dan 15 miljoen op jaarbasis. De totale orders stegen met 27 procent op jaarbasis naar 467 miljoen, waar de markt uitging van 459,5 miljoen. De bruto orderwaarde kwam in het vierde kwartaal uit op 14,4 miljard dollar, boven de 14,1 miljard dollar die werd voorspeld. In het vierde kwartaal schreef DoorDash een verlies van 642 miljoen dollar, tegen een verlies van 155 miljoen dollar een jaar eerder en ruim boven het verlies van 265 miljoen dollar waar analisten op rekenden. De EBITDA kwam uit op het hoogste niveau ooit van 117 miljoen dollar, wat beter was dan verwacht. Volgens DoorDash waren de kernactiviteiten in Amerikaanse restaurants winstgevend op aangepaste basis en investeert de maaltijdbezorger in het opbouwen van bedrijven in het buitenland en het uitbreiden naar nieuwe categorieën zoals boodschappenbezorging. Outlook Voor het huidige kwartaal rekent DoorDash op een EBITDA van 120 tot 170 miljoen dollar en voor heel 2023 gaat het bedrijf uit van 500 tot 800 miljoen dollar. In 2022 kwam de EBITDA uit op 361 miljoen dollar. De bruto orderwaarde moet in het lopende kwartaal uitkomen op 15,1 tot 15,5 miljard dollar. Het aandeel steeg in de nabeurshandel 8 procent. Bron: ABM Financial News

